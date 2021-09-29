Белорусские сигареты пытались ввезти в Литву в машине с торфом

Белорусские сигареты пытались ввезти в Литву в машине с торфом1
- 29.09.2021, 19:15
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Фотофакт.
Партию белорусских сигарет задержали на прошлой неделе на белорусско-литовской границе.
Грузовой автомобиль пересекал границу в пункте пропуска «Райгардас». В грузовике перевозились торфяные брикеты, но при тщательном осмотре в полу полуприцепа был найден тайник, а в нем – белорусские сигареты.
Из-за сложностей демонтажа таможенники изъяли пока только часть контрабандного груза – 40 тысяч пачек сигарет стоимостью 141,6 тысяч евро. Водитель автомобиля арестован на две недели, сообщает таможня Литвы.