Белорусские сигареты пытались ввезти в Литву в машине с торфом 1 29.09.2021, 19:15

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Фото: таможня Литвы

Фотофакт.

Партию белорусских сигарет задержали на прошлой неделе на белорусско-литовской границе.

Грузовой автомобиль пересекал границу в пункте пропуска «Райгардас». В грузовике перевозились торфяные брикеты, но при тщательном осмотре в полу полуприцепа был найден тайник, а в нем – белорусские сигареты.

Из-за сложностей демонтажа таможенники изъяли пока только часть контрабандного груза – 40 тысяч пачек сигарет стоимостью 141,6 тысяч евро. Водитель автомобиля арестован на две недели, сообщает таможня Литвы.

Фото: таможня Литвы

Фото: таможня Литвы

Фото: таможня Литвы

Фото: таможня Литвы

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