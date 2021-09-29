«Восьмой день борьбы за лучшее будущее для своей страны» 8 29.09.2021, 20:12

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Фото: andrewzeltser / Instagram

Что известно об убитом чекистами Андрее Зельцере.

28 сентября в Минске во время рейда силовиков, житель столицы Андрей Зельцер дал им отпор. В результате погиб работник КГБ и сам Андрей. Родные и близкие Андрея Зельцера говорят, что он не мог поступить иначе, пишет «Белсат».

Погибшему во время нападения работников КГБ Андрею Зельцеру был 31 год. Известно, что он работал в «Epam Systems» ведущим аналитиком службы поддержки. Андрей вел активный образ жизни, занимался спортом. В его соцсетях много фотографий с фехтованием, из походов. Мужчина интересовался триатлоном, принимал участие в соревнованиях.

Зельцер – кандидат в мастера спорта по рапире, в последнее время тренировался на сабле. Занимался в любительском клубе. Три раза в неделю ходил на тренировки.

Фото: andrewzeltser / Instagram

Также в его аккаунтах есть фотографии ружья, с которой вероятно, он стрелял в спецслужб. Известно, что оружием мужчина владел легально, платил взносы в «Белорусское общество охотников и рыболовов».

Знакомые говорят о нем только положительно, на какие-то проблемы с силовыми структурами он никогда не жаловался. В соцсетях писал и о политических событиях в стране, публиковал фотографии с бело-красно-белым флагом.

«8-й день борьбы за лучшее будущее для своей страны. Более 7000 человек задержано, несколько погибло, правоохранительные органы средь бела дня похищают людей, нелегитимный президент делает вид, что ничего не происходит. Товарищи белорусы, как ваши деды победили в войне? У них тоже была боязнь выходить из дома? У них тоже была боязнь ответить фашистам? Думаю, страх был. Но они как-то боролись со своим страхом, иначе бы мы теперь ходили под фашистскими знаменами. Чего боитесь сейчас?», – написал Андрей Зельцер 17 августа прошлого года в своем Instagram.

Фото: andrewzeltser / Instagram

Одноклассник Андрея Зельцера считает абсурдным то, что якобы Андрей мог быть связан с террористической деятельностью.

«У государства логика сейчас такая – вы априори все террористы, мы ко всем придем, а потом разберемся. Андрей никогда бы не убил, чтобы просто убить. Но он мог дать отпор, да. Тут к нему нагло ломились непонятно кто, и Андрей был бы не Андрей, если б не сделал так, как сделал. Он молодец и поступил правильно. Я бы сделал точно так же».

Жену Андрея зовут Мария Успенская. Ей 40 лет. С Андреем Зельцером они поженились в 2011 году, для женщины это второй брак. Работала продавщицей в сети магазинов «Мила». Семья воспитывала восьмилетнего сына Владислава. В момент происшествия мальчик был в школе. Жена Зельцера задержана по подозрению в соучастии в убийстве.

Бывшие силовики по инициативе «BYPOL» сообщили, что во вчерашнем инциденте по силовому проникновению сотрудников КГБ в жилище минчанина Андрея Зельцера принимал участие и погиб боец группы «А» КГБ Федосюк Дмитрий Юрьевич, 1990 года рождения. Его мать, как отмечает BYPOL, Федосюк Татьяна Николаевна является руководителем одного из подразделений центрального аппарата КГБ.

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