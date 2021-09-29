В Испании объявили распродажу квартир 29.09.2021, 20:19

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Квартиры по цене от 24 тысяч евро выставили на продажу в разных регионах страны.

Распродажа квартир по цене от 24 тысяч евро (2 миллиона рублей) началась в Испании, сообщает русскоязычный портал о жизни в стране Noticia.ru. Акцию, в рамках которой реализуется залоговая недвижимость, объявила компания Aliseda Inmobiliaria.

Всего в ней участвуют около тысячи объектов. Это новые квартиры и дома, расположенные в разных регионах Испании. Самый дешевый лот — трехкомнатная квартира в провинции Толедо за 23,6 тысячи евро. Самый дорогой — дуплекс в Мадриде за 1,68 миллиона евро.

Квартиры по цене до 50 тысяч евро (4,2 миллиона рублей) в рамках акции выставлены на продажу в Альмерии, Валенсии, Мурсии, Гранаде и других населенных пунктах.

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