В Испании объявили распродажу квартир
- 29.09.2021, 20:19
- 1,498
Квартиры по цене от 24 тысяч евро выставили на продажу в разных регионах страны.
Распродажа квартир по цене от 24 тысяч евро (2 миллиона рублей) началась в Испании, сообщает русскоязычный портал о жизни в стране Noticia.ru. Акцию, в рамках которой реализуется залоговая недвижимость, объявила компания Aliseda Inmobiliaria.
Всего в ней участвуют около тысячи объектов. Это новые квартиры и дома, расположенные в разных регионах Испании. Самый дешевый лот — трехкомнатная квартира в провинции Толедо за 23,6 тысячи евро. Самый дорогой — дуплекс в Мадриде за 1,68 миллиона евро.
Квартиры по цене до 50 тысяч евро (4,2 миллиона рублей) в рамках акции выставлены на продажу в Альмерии, Валенсии, Мурсии, Гранаде и других населенных пунктах.