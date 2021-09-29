Стало известно, какие визовые санкции будут введены против лукашистов 14 29.09.2021, 21:01

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Чиновникам-ябатькам не будут выдавать многократные визы.

29 сентября Еврокомиссия предложила частично приостановить действие соглашения ЕС с Беларусью об упрощении визового режима. Эта приостановка является точечной, направленной на государственных чиновников и обладателей дипломатических паспортов, заявили на пресс-конференции в Брюсселе представители Еврокомиссии. Решение должен принять Совет ЕС.

В публикации wyborcza.pl упоминается, какие именно визовые санкции будут введены против Беларуси. Под них попадут члены официальных делегаций, представители центральных и местных властей, парламента, местных советов, Верховного и Конституционного судов. Сотрудники этих учреждений будут платить за шенгенские визы не 35, а 80 евро. Также им не будут выдавать многократные визы. Ради получения "шенгена" им предстоит предоставлять максимально подробное обоснование для въезда.

Представители Еврокомиссии подчеркивают, что решение не коснется обычных граждан Беларуси и что визовые санкции — это ответ на действия официального Минска (упоминается попытка дестабилизировать ЕС с помощью мигрантов, приостановление действия соглашения о реадмиссии). Брюссель готовит и новые санкции против властей Беларуси.

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