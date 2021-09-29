Карго-культ великой державы 1 Андрей Никулин

29.09.2021, 21:06

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Андрей Никулин

Власть пытается копировать советскую политику — ее внешние проявления.

Попытки объяснить внешнюю политику Кремля бессмысленны без учета прошлого нынешних акторов.

Все поведение современной России пытается копировать советскую и, отчасти, имперскую политику, вернее, ее внешние проявления, без понимания глубинной сути.

Настоящие "вожди", последним из которых был Андропов, имели своих вассалов, участвовали в "интернациональной" помощи, играли в веселую шахматную игру со Штатами по всей планете, слали оружие на Ближний Восток и в Африку. Все это с точки зрения нынешних правящих элит и есть почтенные "взрослые" занятия, которым и пытаются сейчас подражать. И правильно, с их точки зрения только так и должна выглядеть настоящая политика.

Проблема в том, что все руководство современной России участвовало в Большой игре, в лучшем случае, на низовых должностях. И не имеет, да и не желает иметь представления, насколько ожесточенны были дискуссии наверху, какая проводилась аналитическая работа средними звеньями, как корпели аналитические институты, которых сейчас, де-факто, нет и насколько сложно, зачастую, было принятие очередного решения.

Здесь проблема детей, сразу повзрослевших и перескочивших через стадию обучения, подготовки. И играющих теперь в карго-игру великой державы, как они ее представляют.

Отсюда и резкие, неожиданные движения, очередные кульбиты, самолетики, всплывающие вдруг за тысячи км от границ. Отсюда же и неизбежные впоследствии сливы, ступор, ситуация цугцванга.

Оказывается надо было думать в начале, выверять ходы, согласовывать и рассчитывать риски. А нам и не говорили про это. Брежнев же в исторической телепередаче просто нажимал на кнопку, и сразу неслись самолеты и плыли подводные лодки. Разве не так все было?

Андрей Никулин, Facebook

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