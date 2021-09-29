В Минске отара овец паслась на проезжей части 5 29.09.2021, 21:17

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Фотофакт.

Сегодня в Минске около 13:00 на улице Радиальной была замечена отара овец, которая мирно паслась... на разделительной линии. Примерно 15 голов мелкого рогатого скота дегустировали траву и растения, которые высадили коммунальщики на малых архитектурных формах.

На видео, присланном в чат-бот onliner.by Валерием Мястовским, животные вполне спокойно передвигаются по разделительной линии, пробуя на вкус все, что попадается им на пути. Проезжающие мимо авто их совершенно не пугают. «Пастуха нет», — комментирует автор видео.

А между тем согласно 158-й главе подпункта 21 ПДД РБ «погонщикам скота запрещается:

158.1) водить животных по дорогам общего пользования с усовершенствованным покрытием вне населенных пунктов;

158.2) оставлять животных без присмотра на дороге, перегонять их через железнодорожные пути и дороги вне специально оборудованных мест, согласованных в установленном порядке, а также в темное время суток и (или) при недостаточной видимости дороги;

158.3) производить выпас животных в пределах полосы земли, на которой размещаются дорога и все ее сооружения».

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