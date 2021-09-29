Премьером Туниса впервые стала женщина 29.09.2021, 21:51

фото: Reuters

Наджле Буден Ромдан вступит в должность премьер-министра в период национального кризиса.

Президент Туниса Каис Саид назначил Наджле Буден Ромдан первой женщиной-премьер-министром страны. Об этом сообщает Al Jazeera в среду, 29 сентября.

Саид отметил, что главная миссия нового правительства будет заключаться в том, чтобы "положить конец коррупции и хаосу, которые распространились во многих государственных учреждениях".

"Ромдхан вступит в должность во время национального кризиса, когда демократические завоевания, достигнутые в революции 2011 года, под вопросом, а государственным финансам нависла серьезная угроза", – пишет издание.

Указывается, что на протяжении десяти лет Наджла Буден Ромдан работала в Министерстве высшего образования и научных исследований Туниса. В последнее время она руководила реализацией ряда программ, в том числе по линии Всемирного банка.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».