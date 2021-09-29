Премьером Туниса впервые стала женщина
- 29.09.2021, 21:51
Наджле Буден Ромдан вступит в должность премьер-министра в период национального кризиса.
Президент Туниса Каис Саид назначил Наджле Буден Ромдан первой женщиной-премьер-министром страны. Об этом сообщает Al Jazeera в среду, 29 сентября.
Саид отметил, что главная миссия нового правительства будет заключаться в том, чтобы "положить конец коррупции и хаосу, которые распространились во многих государственных учреждениях".
"Ромдхан вступит в должность во время национального кризиса, когда демократические завоевания, достигнутые в революции 2011 года, под вопросом, а государственным финансам нависла серьезная угроза", – пишет издание.
Указывается, что на протяжении десяти лет Наджла Буден Ромдан работала в Министерстве высшего образования и научных исследований Туниса. В последнее время она руководила реализацией ряда программ, в том числе по линии Всемирного банка.