Александр Невзоров: Жива Беларусь

Александр Невзоров: Жива Беларусь3
- 29.09.2021, 22:33
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Поклон Андрею Зельцеру.
Российский публицист Александр Невзоров прокомментировал в эфире «Эха Москвы» убийство программиста Андрея Зельцера кагэбэшниками.
– Андрей Зельцер погиб в бою с лукашенковскими гэбистами. Арестам, унижениям и пыткам он предпочел смерть в бою один против семи человек. Жива Беларусь. Если кто будет на его похоронах, пожалуйста, от меня поклон и цветочек.
Лукашенко демонстрирует поведение крупной злобной крысы. Это реакция кастрата, укравшего власть и боявшегося всего и всех, – отметил Невзоров.