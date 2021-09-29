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Александр Невзоров: Жива Беларусь

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  • 29.09.2021, 22:33
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Александр Невзоров: Жива Беларусь

Поклон Андрею Зельцеру.

Российский публицист Александр Невзоров прокомментировал в эфире «Эха Москвы» убийство программиста Андрея Зельцера кагэбэшниками.

– Андрей Зельцер погиб в бою с лукашенковскими гэбистами. Арестам, унижениям и пыткам он предпочел смерть в бою один против семи человек. Жива Беларусь. Если кто будет на его похоронах, пожалуйста, от меня поклон и цветочек.

Лукашенко демонстрирует поведение крупной злобной крысы. Это реакция кастрата, укравшего власть и боявшегося всего и всех, – отметил Невзоров.

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