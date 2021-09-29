Роналду установил рекорд по числу матчей в Лиге чемпионов
- 29.09.2021, 22:39
Португальский нападающий побил рекорд бывшего голкипера мадридского «Реала» Икера Касильяса.
Португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду побил рекорд бывшего голкипера мадридского «Реала» Икера Касильяса по количеству матчей в Лиге чемпионов, передает РБК.
Португалец вышел в стартовом составе английского клуба на игру группы F против испанского «Вильярреала». Это 178-й матч Роналду в Лиге чемпионов, у бывшего вратаря сборной Испании — 177.
В топ-5 по количеству игр также входят Хави (151), Лионель Месси (151) и Рауль (142).
Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» в конце августа, перейдя из «Ювентуса». Срок соглашения с 36-летним нападающим составил два года с возможностью продления еще на один сезон.