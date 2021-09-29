Андрей свой выбор сделал 1 Телеграм-канал «Буслы ляцяць»

29.09.2021, 22:40

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Вопрос справедливости.

Каратели шли брать "ботаника". Нахраписто и борзо. Какие бронежилеты и щиты, зачем наряжаться для айтишника? Всё уже отработано, столько раз прокатило, прокатит и в этот. Но за взламываемой дверью их не ждала покорная овца. Там спокойно стоял парень принявший решение умереть с оружием в руках, сохранив честь и достоинство.

В ситуации, которую создал режим у человека в реальности есть только три варианта действий:

1. Бежать из страны.

2. Смириться.

3. Сопротивляться.

Если человек не готов/не хочет/не считает нужным/не может бежать, и не может смириться, то фактически режим не оставляет ему выбора.

Что делать, если на вашу семью бросается бешеная собака? Вы будете её уговаривать или возьмете палку? Не нужно относиться к лукашистким гопникам иначе, это служебные псы. Нет сомнений, что они будут выполнять любые приказы диктатора.

Андрей свой выбор сделал: забрал с собой одну бешеную псину. Говоря военным языком,- это не равнозначный размен. Очевидно, что выход из дома в наручниках был для него неприемлем. Вечная память и уважение герою Сопротивления.

Мы свой выбор сделали давно, вектор не меняем, никакие страницы переворачивать не собираемся. За нас будут говорить наши акции. И - это не вопрос мести, - это вопрос справедливости.

Телеграм-канал «Буслы ляцяць»

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