Пора домой Ирина Халип

3.09.2021, 7:31

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Ирина Халип

Белорусская власть осваивает все тонкости беспорядочной пальбы по собственным ногам.

Белорусское объединение рабочих в своем коротком манифесте, опубликованном три дня назад, все сформулировало правильно. Десять пунктов их требований – это как раз квинтэссенция того, за что мы все выходили на улицы в прошлом году. И во все предыдущие годы тоже. Просто раньше нас было меньше. Зато теперь нас – 97 процентов, и затянувшуюся историю под названием «Беларусь – последняя диктатура Европы» пора заканчивать.

Рабочие не требуют повышения зарплат. Точнее, требуют, но, во-первых, не для себя, а для всех, а во-вторых, это не первый пункт их манифеста, а второй: привести зарплаты, стипендии и пенсии в соответствие с реальной экономической ситуацией (если простым языком – то в соответствие с ценами: связь между ростом цен и зарплат должна быть прямо пропорциональной, а вовсе не обратно пропорциональной, как это давно уже принято в Беларуси). А первый пункт – это, разумеется, освобождение политзаключенных.

В том списке требований есть все: восстановление уволенных по политическим мотивам, реализация прав на деятельность независимых профсоюзов и на свободу слова и передвижения, создание благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса и даже начало прямых переговоров для разрешения политического и экономического кризиса. В противном случае – забастовка.

Манифест таков, что хоть сегодня бери и реализуй список требований по каждому пункту – и выход появится. Всем станет проще, в том числе власти. В этом списке учтены даже ее интересы. Ультиматум и компромисс в одном заявлении – это тончайшая работа. Умная власть сказала бы «спасибо» и начала переговоры, одновременно освободив политзаключенных. А белорусская власть, в отличие от умной, по-прежнему осваивает все тонкости беспорядочной пальбы по собственным ногам и продолжает упираться, надеясь на собственное мифическое всемогущество и на такую же мифическую слабость общества.

Обществу, впрочем, уже не нужно ничего никому демонстрировать: весь мир увидел и понял, сколько нас. Никто – ни в Европе, ни в Америке, ни в Антарктиде – уже не сомневается, что против действующей власти действительно 97 процентов белорусов. И рабочий манифест – та самая идея, вокруг которой сейчас могут объединиться миллионы. Потому что эти десять пунктов – не только для заводчан. Они для всех.

Кстати, вдохновителем идеи смело может называть себя сам Лукашенко, к слову. Потому что люди хотят честно работать и достойно зарабатывать. А он много лет подряд им внушал: нет, белорусы, работать я вам не дам, и уж тем более – хорошо зарабатывать. И показательно сажал бизнесменов и врачей, финансистов и чиновников, журналистов и рабочих. Причем все посаженные оказывались профессионалами высокого класса. А для остальных создавал такие условия, что работать становилось невозможно. Так что сейчас Лукашенко просто пожинает плоды своего мудрого руководства: 97 процентов ненависти (это даже крепче, чем спирт) и готовность людей к забастовке.

Так что если бастовать начнут заводы – это будет, конечно, здорово. Но если забастовку объявят все 97 процентов – бюджетники, предприниматели, спортсмены и так далее, - это уже будет не просто здорово. Точнее, мы даже не успеем насладиться собственной организованностью, солидарностью и отвагой, как наступит победа, и работы станет столько, что о забастовочных днях можно будет разве что вспоминать с легкой грустью – «эх, были времена…». Других вариантов, как выяснилось в этом году, все равно не существует.

И, кстати, забастовка в сегодняшней Беларуси – единственный абсолютно безопасный способ протеста. А если добавить к его безопасности еще и несомненную эффективность – тогда вообще непонятно, почему мы всё еще на работе. Пора домой.

Ирина Халип, специально для Charter97.org

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