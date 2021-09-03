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ООН возобновляет полеты в Афганистан

  • 3.09.2021, 7:39
ООН возобновляет полеты в Афганистан

В провинциях страны смогут продолжить свою деятельность 160 гуманитарных организаций.

Гуманитарная авиаслужба ООН (UNHAS), которой управляет Всемирная продовольственная программа, возобновляет полеты в Афганистан для доставки гуманитарных грузов. Об этом сказалпредставитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, сообщает "Интерфакс-Украина" в пятницу, 3 сентября.

"Наши коллеги из гуманитарной авиаслужбы, которой управляет Всемирная продовольственная программа, возобновляют рейсы, чтобы 160 гуманитарных организаций смогли продолжить свою деятельность в провинциях Афганистана", – заявил Дюжаррик в ходе брифинга.

По его словам, принимаются все усилия для того, чтобы как можно скорее активизировать гуманитарные операции и увеличить число рейсов в пункты назначения в Афганистане.

Дюжаррик отметил, что пассажирские авиаперевозки в настоящее время связывают столицу Пакистана Исламабад с Мазари-Шарифом и Кандагаром в Афганистане.

Кроме того, добавил он, ведется работа, чтобы организовать авиасообщение для перевозки непродовольственных товаров, например, медикаментов, туда, где они необходимы больше всего.

Тем временем, Дюжаррик уточнил, что афганская столица Кабул в настоящее время остается недоступной по воздуху.

"Этот аэропорт еще не работает, по крайней мере для нас. Мы определенно очень надеемся, что это произойдет в ближайшем будущем. Я думаю, что доступ к аэропортам по всему Афганистану очень важен, учитывая трудности частых поездок по дорогам. И очевидно, что аэропорт в Кабуле действительно очень важен для нас, чтобы мы могли производить ротацию персонала и доставлять товары", – добавил он.

Накануне ООН предупредила об угрозе голода в Афганистане. Больше половины афганцев не знают утром, удастся ли им сегодня поесть. В стране остро не хватает медикаментов.

Также СМИ узнали дату возобновления авиасообщения в Афганистане. Предварительные оценки указывают на необходимость 300 млн долларов для проведения ремонтных и профилактических работ в аэропорту Кабула.

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