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Кандидат в канцлеры от социал-демократов потеснил блок Меркель в Германии

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  • 3.09.2021, 7:48
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Кандидат в канцлеры от социал-демократов потеснил блок Меркель в Германии
Олаф Шольц

Олаф Шольц стал самым популярным политиком в ФРГ.

В преддверии выборов в бундестаг социал-демократы, согласно опросам общественного мнения, впервые с 2017 года стали самой сильной партией ФРГ. Это подтвердили результаты ежемесячного опроса общественного мнения, проведенным обществоенно-правовым телеканалом ARD в сотрудничестве с институтом исследований общественного мнения Infratest dimap. Ранее к аналогичным выводам пришли социологи института Insa, проводившие опрос по заказу издания Bild am Sonntag, пишет dw.com.

По результатам исследования, если бы выборы состоялись уже в конце текущей недели, то Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) получила бы 25 процентов голосов избирателей, то есть на семь процентных пунктов больше, чем в августе. На этом фоне все скромнее выглядят результаты блока Ангелы Меркель (Angela Merkel): за консерваторов из Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) готовы проголосовать лишь 20 процентов немцев.

Олаф Шольц - потенциальный преемник Меркель

При этом, если бы немцы могли участвовать в прямых выборах канцлера, то 43% опрошенных отдали бы свои голоса за кандидата СДПГ Олафа Шольца (Olaf Scholz). Таким образом, его рейтинг по сравнению с августом вырос еще на два процента. За Армина Лашета (Armin Laschet) - главного кандидата блока Меркель - проголосовали бы 16% респондентов. Лидер "зеленых" Анналена Бербок (Annalena Baerbock) набрала по итогам опроса 12 процентов.

При этом Армин Лашет теряет поддержку даже в рядах своей партии. Например, если бы выборы были прямыми, за Олафа Шольца проголосовали бы 87% членов СДПГ. В то же время за Лашета готовы проголосовать меньше половины (47%) однопартийцев.

Рейтинг партий перед выборами в бундестаг

Как следует из опроса ARD, падает и рейтинг "зеленых". Им отдали предпочтение лишь 16% респондентов (-3%), это самый слабый показатель партии за последние три года. Четвертой по популярности силой сейчас является СвДП (13%), за которой вплотную (12%) следуют ультраправые популисты из "Альтернативы для Германии" (AfD). Левым, как и прежде, отдали голоса 6% опрошенных.

Если такая расстановка сил сохранится, то коалиции во главе с консервативным блоком ХДС/ХСС грозит распад. Наибольшее количество опрошенных - 35% - отдали предпочтение коалиции под руководством социал-демократов. И лишь 24% поддержали сохранение существующей структуры правительства.

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