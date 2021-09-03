В Беларуси ввели новые правила выезда за границу 12 3.09.2021, 8:24

37,176

Они касаются выезда через наземные пункты пропуска

Правительство внесло изменения в правила выезда за границу через наземные пункты пропуска, сообщает «Наша Нива».

Изменения касаются тех, кто имеет вид на жительство, паспорт для постоянного проживания за пределами страны, или иной документ, подтверждающий право на постоянное или временное проживание в за рубежом. Теперь они смогут выезжать из страны один раз в три месяца, а не раз в полгода, как раньше.

То же самое касается лиц, которые работают или учатся за границей и имеют документ об этом, иностранцев, имеющих разрешение на постоянное или временное проживание в Беларуси, при выезде в страну своего гражданства.

Напомним, в декабре прошлого года выезд граждан через наземные пункты пропуска на общих основаниях был закрыт. Пересекать границу могут только отдельные категории.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».