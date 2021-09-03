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Таракан отправил на границу с ЕС армию и внутренние войска

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  • 3.09.2021, 8:30
  • 13,094
Таракан отправил на границу с ЕС армию и внутренние войска

Что задумал официальный Минск?

К охране белорусских границ с Латвией, Литвой и Польшей привлекли армию и внутренние войска, рассказал в интервью РИА "Новости" заместитель председателя государственного пограничного комитета Беларуси Роман Подлинев.

"В настоящее время к охране границы привлечены дополнительные силы взаимодействующих органов, в том числе вооруженных сил и внутренних войск", — заявил он.

На границе с Украиной пограничники, по его словам, справляются сами, хотя и здесь предприняты меры по усилению охраны.

Кризис на границе Беларуси со странами ЕС возник из-за возросшего в этом году потока нелегальных мигрантов, которые стремятся попасть на территории Литвы, Латвии и Польши. В Литве к примеру в этом году задержали более 4 тысяч нелегалов, тогда как в прошлом их было чуть более 80. Все три страны установили на своих границах режим чрезвычайной ситуации (или положения). Последней накануне такое решение приняла Польша.

В ЕС считают, что миграционный кризис на границе создан искусственно, и к этому причастны белорусские власти. Уже встал вопрос о введении пятого пакета санкций против Беларуси в ответ на ситуацию с мигрантами.

После того, как Литва, Латвия и Польша перестали принимать мигрантов и начали их разворачивать в Беларусь, Лукашенко потребовал от своих силовиков усилить охрану границу и никого не впускать обратно. Накануне Вильнюс опубликовали видео, как белорусские силовики со щитами выталкивают мигрантов в сторону Литвы.

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