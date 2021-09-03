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«За нашу и вашу свободу!»: необычная история «Погони» в белорусском поселке

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  • 3.09.2021, 8:50
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«За нашу и вашу свободу!»: необычная история «Погони» в белорусском поселке
фото: Курьер

Краевед случайно обнаружил тайну.

Невероятные истории случаются и в реальной жизни. В Лынтупах (Поставский район), на местном кладбище, есть высокий крест — память о жертвах советско-польской войны 1919-1921 года. Артефакт действительно уникальный: по словам местного краеведа Алеся Гарбуля, этот памятник «невядомым жаўнерам» — единственный не только в Беларуси, но и в современной Литве, пишет vkurier.info.

С этим же крестом связана и одна невероятная история, которой с нами поделился краевед. Дело в том, что когда-то в детстве Алесь Гарбуль случайно обнаружил тайну, которую, как оказалось потом, скрывал весь его родной поселок.

Фото Анастасии Вереск

«Гэта даўняя гісторыя майго дзяцінства. Справа ў тым, што побач таго помніка пахаваныя мае дзяды. Не памятаю, чаго я там быў, мо дапамагаў прыбіраць магілкі, і мяне зацікавіў помнік, ужо напалову разбураны ад часу. Гляджу — нейкая на ім фанерка. Я малы быў, можа гадоў 13 або 14, узяў і падкавырнуў яе. А там — медная таблічка з нейкім надпісам по-польску. І я прачытаў: «Невядомым жаўнерам, суайчыннікам, палеглым ў абароне Бацькаўшчыны ад бальшавіцкай навалы ў 1920 годзе», — рассказал краевед.

Фото Анастасии Вереск
Фото Анастасии Вереск

«Калі я расказаў аб гэтым некаторым старым людзям, бабулі сваёй, мне адразу сказалі: «Ай, ты ж нікому ні кажы! Ты што!». Я гэтую фанерку заставіў назад і распытаў іншых. Усе старыя ведалі, але маўчалі ўсе! І мне, малому, казалі: «Маўчы, нікому не кажы! А тое знішчаць», — говорит Алесь Гарбуль.

Фото Анастасии Вереск

После расспроса местных, выяснилось что о памятнике знал здесь практически каждый житель. По словам Алеся Гарбуля, до развала Советского Союза все знали и все молчали. Что же это за крест такой, который приходилось скрывать?

Памятник посвящен жертвам советско-польской войны 1919-1921 года, когда разразился вооруженный конфликт между большевиками и Польшей во главе с Юзефом Пилсудским, выступавшим за восстановление территории страны в границах Речи Посполитой 1772 года.

По словам Алеся Гарбуля, крест был установлен в память о воинах дивизии Люциана Желиговского, который был другом Юзефа Пилсудского и главой Срединной Литвы. По словам краеведов, Лынтупы входили в состав Срединной Литвы и были заняты польскими войсками в августе-сентябре 1920 года. Неудивительно, что в советское время памятник приходилось скрывать.

«Калі падпісалі дагавор аб развале Саюза, я прыехаў, пайшоў на могілкі і паглядзеў: фанерка ўжо была знята», — рассказал краевед.

Фото Анастасии Вереск

Примерно в 2010 году памятник восстановили силами неравнодушных людей. Он был в плохом состоянии: после первой попытки ремонта по кресту пошли трещины и он повалился. Алесю Гарбулю, вместе с Михаилом Гилем, художниками Алесем Циркуновым и Стефаном Козловским, удалось восстановить памятник на деньги неравнодушных к истории людей. Сохранили и оригинальную табличку со старого креста, оставили «Погоню» и польского орла.

Фото Анастасии Вереск

По словам краеведа, несмотря на то, что памятник — это достопримечательность, связанная с историей региона, не обошлось без вопросов. Некоторых участников восстановления предупреждали о возможных «проблемах» и даже вызывали к «главному в район» и к идеологу.

«Калі мы зрабілі крыж, прыязжаў дырэктар польскага інстытута на Беларусі Пётр Казакевіч. І я тады сказаў: ну, паслухайце, гэта ж значкі такія былі ў гэтых жаўнераў, гэта ж гісторыя! Што вы чэпіцеся? Робіце міжнародны канфлікт з нічога! Мы-то добра, здымем, а вось Казакевіч жа будзе прыязжаць і глядзець, атрымаецца міжнародны канфлікт. І тады адчапіліся ад нас».

Интересно, что «Погоню» можно увидеть и на другой достопримечательности в Лынтупах: на башне местного спиртзавода. По словам местных, когда знак приказали снять, желающих лезть на такую высоту просто не нашлось.

Фото Анастасии Вереск

Как бы там ни было, у местных отношение к памятнику-кресту до сих пор теплое: отстояли ведь когда-то, спасли от разрушения.

«Неяк прыбіралі каля гэтага помніка, і тут старыя бабулі падышлі. Спыталіся: ці праўда нас у раён выклікалі? Ну да, адказаў — застаўляюць гербы гэтыя зняць. А бабулі такія: «Хай толькі папробуюць! Мы ўсімі Лынтупамі збяромся, касьцямі ляжам, не дадзім! Як адстаялі касцел, так адстаім і гэты крыж»

Фраза про «адстаялі касцел» возвращает нас к другой известной лынтупской истории. Как рассказывают местные жители, в советское время, чтобы не закрыли костел святого Андрея Апостола в центре поселка, приходилось «стоять в обороне», и даже по ночам. Против «народного протеста» не помогло ничто, даже то, что людей забирала милиция: костел все равно отстояли. В Лынтупах его можно увидеть и сейчас.

Фото Анастасии Вереск
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