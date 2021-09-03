Медики обнаружили резкие отличия между эффективностью вакцин Moderna и Pfizer 3.09.2021, 8:58

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В Бельгии протестировали более 1,6 тысяч медработников.

Бельгийские эксперты в ходе масштабного исследования, во время которого они сравнивали сравнивали иммунные ответы, вызванные прививкой от ковида, установили, что вакцина компании Moderna Inc производит в два раза больше антител, чем Pfizer/BioNTech.

Об этом информирует jamanetwork.com.

Ученые изучали уровни антител к белку шипа коронавируса у медработников Бельгии. Серологическое тестирование проводилось до вакцинации, а также через 6-10 недель после второй дозы.

В общей сложности в исследовании было задействовано 1647 медицинских работников. 688 человек (21,8% ранее были инфицированы SARS-CoV-2) вакцинировали Moderna и 959 человек, среди которых 13,2% ранее инфицированных, получили прививки Pfizer/BioNTech.

Как выяснилось, более высокие титры антител наблюдались у участников, вакцинированных двумя дозами Moderna, по сравнению с участниками, вакцинированными Pfizer/BioNTech. При этом инфицированные имели более высокие титры антител по сравнению с ранее неинфицированными. Однако в обеих группах у вакцинированных Moderna были более высокие титры.

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