закрыть
3 сентября 2021, пятница, 10:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Медики обнаружили резкие отличия между эффективностью вакцин Moderna и Pfizer

  • 3.09.2021, 8:58
  • 7,656
Медики обнаружили резкие отличия между эффективностью вакцин Moderna и Pfizer

В Бельгии протестировали более 1,6 тысяч медработников.

Бельгийские эксперты в ходе масштабного исследования, во время которого они сравнивали сравнивали иммунные ответы, вызванные прививкой от ковида, установили, что вакцина компании Moderna Inc производит в два раза больше антител, чем Pfizer/BioNTech.

Об этом информирует jamanetwork.com.

Ученые изучали уровни антител к белку шипа коронавируса у медработников Бельгии. Серологическое тестирование проводилось до вакцинации, а также через 6-10 недель после второй дозы.

В общей сложности в исследовании было задействовано 1647 медицинских работников. 688 человек (21,8% ранее были инфицированы SARS-CoV-2) вакцинировали Moderna и 959 человек, среди которых 13,2% ранее инфицированных, получили прививки Pfizer/BioNTech.

Как выяснилось, более высокие титры антител наблюдались у участников, вакцинированных двумя дозами Moderna, по сравнению с участниками, вакцинированными Pfizer/BioNTech. При этом инфицированные имели более высокие титры антител по сравнению с ранее неинфицированными. Однако в обеих группах у вакцинированных Moderna были более высокие титры.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Зачем Шейман сбрил усы?
Зачем Шейман сбрил усы? Артем Черников
На арбузном фронте без перемен
На арбузном фронте без перемен Владимир Халип
Школа для Лукашенко
Школа для Лукашенко Ирина Халип
Все зависит только от нас
Все зависит только от нас Телеграм-канал «БОР»