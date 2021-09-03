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Водитель в костюме «Аватара» рассказал, чем закончилась его история с ГАИ

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  • 3.09.2021, 9:02
  • 5,242
Водитель в костюме «Аватара» рассказал, чем закончилась его история с ГАИ

Минчанин не падает духом.

Возможно, это самая неоднозначная история текущей недели, история о больших стараниях, о крахе надежд и проступке, за которым последовало наказание. «Аватар» остался без приза на корпоративном конкурсе, а вчера явился на разбор полетов в ГАИ, пишет onliner.by.

Предыстория

В Минске сотрудники ГАИ остановили Renault, за рулем которого находился мужчина в костюме главного героя киноленты «Аватар». Госавтоинспекция констатировала наличие алкоголя в крови столь необычного водителя.

В тот день Максим поехал на корпоратив, где среди прочего проходил конкурс на лучший костюм. Там он был бы явным фаворитом, но не успел к началу из-за масштаба приготовлений.

— На одну только покраску у меня ушло часов восемь. Плюс пришлось пережить определенные страдания: выбрил голову, оставив только ирокез, в глаза вставил желтые линзы (проносил их часов 20 вместо положенных 4 — глаза теперь нужно лечить), костюм сам по себе потянул долларов на 300. В общем, все вышло сложнее, чем предполагалось с самого начала, — рассказал он.

На конкурс опоздал, главный приз — Sony PlayStation 5 не выиграл. Расстройство, выпивка на эмоциях и заведомо неверное решение сесть за руль.

Разбор в ГАИ

Вариантов было немного. Парень и сам хорошо знал, чего ждать.

— 200 базовых штраф и 5 лет лишения прав, — констатирует он.

Именно такое наказание предусмотрено ч. 2 ст. 18.15 Кодекса об административных правонарушениях. 200 базовых величин — это 5800 рублей, или две Sony PlayStation 5, еще и останется на игры.

— Как теперь?

— Да никак... Жить дальше, — не падает духом Максим.

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