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Чем может грозить луканомике санкционная петля?

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  • 3.09.2021, 9:13
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Чем может грозить луканомике санкционная петля?

Прогноз аналитиков.

Летом в отношении режима в Беларуси было принято несколько новых пакетов санкций, часть из которых сформирована по секторальному принципу. Наибольший макроэффект можно ожидать от санкционных пакетов Великобритании и ЕС, считают экономисты.

Это связано с тем, что данные санкционные пакеты предполагают запрет, либо ограничения на экспорт белорусских нефтепродуктов, калийных удобрений и др. Об этом говорится в свежем опубликованном выпуске квартального обзора белорусской экономики Белорусского экономическего исследовательско-образовательного центра BEROC, сообщает «Ежедневник».

Экономисты отмечают, что исходя из различных трактовок исходных положений, эти санкции затрагивают от 10 до 13,5% всего белорусского экспорта. По шкале выпуска потенциальные потери от них составляют около 6% ВВП в течение 2-3 кварталов после их активации. Впоследствии, за счет отраслевых взаимосвязей и ограничений в использовании обменного курса для сглаживания их эффекта, потери будут возрастать вплоть до 10% ВВП.

К тому же, пишут аналитики, в пакеты ЕС, Великобритании, Швейцарии, Канады включены финансовые санкции в отношении государственных заемщиков, включая три крупнейших госбанка – Беларусбанк, Белагропромбанк и Белинвестбанк. Эта санкции не столь критичны с точки зрения быстрого и ощутимого проявления в макромасштабе. Но они будут генерировать ряд перманентных эффектов, подтачивающих и без того хрупкую финансовую стабильность в Беларуси.

Также в отношении Беларуси были приняты новые санкции со стороны США. В связи с особым механизмом их реализации и подлежащим детализации положениям, потенциальный макроэффект от них напрямую пока не очевиден. Но они, безусловно, создают масштабные барьеры для деятельности отдельных лиц и компаний, включая крупные госпредприятия. Более того, из-за своей особой механики санкции США закрывают много потенциальных путей обхода санкций Великобритании и ЕС.

В связи с этим экспертам пока реалистичной видится картина, что описанные выше потенциальные потери на стыке 2021-2022 годов (в это время основные санкционные положения вступают в силу) будут постепенно трансформироваться в фактические.

«В этом случае важно также учитывать неизбежность взаимодействия между отдельными эффектами. Существенный спад ВВП приведет и к финансовому стрессу, который с учетом финансовых санкций, с большой вероятностью трансформируется в полномасштабный финансовый кризис. Такое развитие событий грозит обернуться глубокой и длительной экономической депрессией», - заключили экономисты.

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