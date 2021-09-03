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Как Лукашенко едва не хватил удар из-за белорусского спорта

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  • 3.09.2021, 9:22
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Как Лукашенко едва не хватил удар из-за белорусского спорта
фото: ТАСС

Почему 2021-й стал самым провальным?

За всю суверенную историю не было столько крупных обломов в сфере, с которой власть носится как с писаной торбой, пишет «Салідарнасць».

Беларусь потеряла право на проведение чемпионата мира по хоккею.

Национальная сборная оскандалилась в отборе на чемпионат мира по футболу, проиграв Бельгии со счетом 0:8.

Хоккейная сборная заняла последнее место в своей группе на чемпионате мира и должна была бы вылететь из элиты. Спас ковид: из-за пандемии ротация между дивизионами отменена.

Футбольные клубы не смогли пройти ни одного круга в еврокубках.

Белорусская делегация установила антирекорд на летней Олимпиаде, вернувшись из Токио всего с 7 медалями.

Основная причина случившегося заключается в том, что спорт, объявленный одним из государственных приоритетов, под руководством этого самого государства постепенно деградирует. Но в 2021-м, похоже, влияет и еще один новый фактор.

Никогда раньше такое количество белорусских любителей спорта так яростно не болело против своих. Причиной тому стали зверства силовиков, защищавших власть. В результате те, кто ее поддерживает, лишились симпатий множества соотечественников. Хоккейную сборную и раньше недолюбливали за особое внимание, которое уделяет этому виду спорта Лукашенко. Но столь очевидного неприятия Арины Соболенко и других сторонников правителя не было еще никогда.

Как это могло повлиять на результаты спортсменов? Конечно, белорусские футболисты и раньше не обыгрывали всех подряд. Хоккеисты тоже давно, так сказать, «сгорают в нижних слоях атмосферы». И даже мощнейшая поддержка болельщиков в этих случаях едва ли помогла бы «бегемота тащить из болота». Но есть и другие ситуации, что называется, «на тоненького».

«Страшно подумать, сколько всего не зависит от нас. Во время матча случаются такие моменты, когда мяч задевает верх сетки, и в течение доли секунды он может упасть вперед или назад. Если немного повезет, он падает вперед, и ты победил… Не повезет — ты проиграл», — говорится в фильме Вуди Аллена «Матч-пойнт»

У Соболенко на Олимпиаде мяч упал назад. В поединке третьей ракетки мира (на тот момент) с гораздо менее рейтинговой Донной Векич все решалось на тай-брейке. «Теннисные пенальти» лучше пробила соперница Соболенко. Помогло ли Векич, что за нее болела вся Хорватия и значительная часть Беларуси, мы можем только догадываться.

А вот еще один пример. Совсем недавно сборная Беларуси по хоккея пыталась реабилитироваться, завоевав путевку на Олимпиаду-2022. Шансы попасть в Пекин сохранялись, даже несмотря на конфуз в игре с поляками – 0:1. Все решалось в матче против Словакии. Ничейный счет сохранялся до последних минут. И снова в ситуации, когда, образно говоря, «мяч задел верх сетки», шайба оказалась в воротах «красно-зеленых», а не их противников.

Конечно, эти и другие эпизоды можно легко объяснить более прозаическими причинами. Но то, что пропасть, образовавшаяся между болельщиками и спортсменами, последним не в масть, это уж точно.

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