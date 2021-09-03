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Медики из Колумбии рассказали о «загадочном элементе» нового штамма коронавируса

  • 3.09.2021, 9:41
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Медики из Колумбии рассказали о «загадочном элементе» нового штамма коронавируса

Он есть только у разновидности «Мю».

Колумбийские ученые рассказали об особенностях нового «мю»-штамма коронавируса, который начал распространяться в их стране, а также был обнаружен в США, Испании, Нидерландах и других государствах. Свою работу специалисты из Национального института здравоохранения (Богота) совместно с сотрудниками Исследовательского центра здоровья тропиков (CIST) Колумбийского университета опубликовали в журнале ScienceDirect.

Согласно научной статье, при исследовании мутации они обнаружили вставку 146N и несколько аминокислотных замен в спайк-белке. Эксперты отмечают, что данная вставка является уникальной и ее последствия c точки зрения заразности или патогенеза вируса до сих пор неизвестны.

Профессор кафедры геномики и биоинформатики СФУ, профессор Геттингенского университета Константин Крутовский, в свою очередь, подтвердил в беседе с изданием «Известия», что новый штамм обладает рядом характерных особенностей. Так, он рассказал, что одна из мутаций «мю»-штамма может увеличить эффективность его заражаемости. При этом эксперт предположил, что вставка 146N может повлиять на антигенные свойства данного варианта, то есть снизить эффективность вакцин в борьбе с ним.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заинтересовалась новым штаммом коронавируссной инфекции. «Мю»-штамм, который впервые обнаружили в Колумбии, организация внесла в список мутаций COVID-19, которые вызывают интерес. «Хотя глобальная распространенность "мю"-варианта среди секвенированных случаев снизилась и в настоящее время составляет менее 0,1 процента, распространенность в Колумбии (39 процентов) и Эквадоре (13 процентов) постоянно увеличивается», —говорится в сообщении ВОЗ.

На данный момент ВОЗ отметила пять штаммов коронавируса, которые вызывают интерес, а также четыре варианта, вызывающих озабоченность. Самыми опасными организация называет штаммы «альфа», «бета», «гамма» и «дельта». Последний штамм «дельта» был обнаружен в Индии в октябре 2020 года. Сейчас он является одним из самых распространенных вариантов коронавируса в мире.

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