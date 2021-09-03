Блицкриг Лукашенко провалился

Блицкриг Лукашенко провалился6
- 3.09.2021, 10:01
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Таракан сам провоцирует Евросоюз на более жесткие меры реагирования.
Польша вводит режим чрезвычайной ситуации на границе с Беларусью. Одновременно объявлено, что Европейский Союз готовит пятый пакет санкций в отношении официального Минска. Одной из причин новых санкций – белорусские власти используют мигрантов как инструмент против ЕС.
О новом уровне миграционного кризиса рассказал политолог Вадим Можейко, передает «БП»:
- После ответа Литвы следовало ожидать, что Беларусь направит потоки мигрантов в Польшу, в Латвию. Когда против тебя ведется гибридная война, решение о введении режима чрезвычайной ситуации на границе с Беларусью выглядит вполне логичным и ожидаемым. Принятое решение отражает характер происходящего на границе.
- Происходит эскалация миграционного кризиса?
- Я бы сказал, не эскалация, а расползание миграционного кризиса.
Когда блицкриг не удался, а амбиции остались, то даже неплохо, что кризис переходит в затянувшуюся фазу. Исходя из динамики развития кризиса на белорусско-литовской границе, ситуация могла дойти до вооруженных столкновений, причем не обязательно запланированных. Поэтому, по моему мнению, кризис в вялой фазе – не самый худший вариант развития миграционного кризиса.
- Вчера президент Польши Анджей Дуда ввел режим чрезвычайной ситуации на границе, и сегодня же в Европарламенте заговорили о начале подготовки нового, пятого пакета санкций. Пятый пакет санкций надо воспринимать как ответ Евросоюза на миграционный кризис?
- Совершенно логичный ответ Евросоюза.
Евросоюз фактически отвечает: чем больше проблем будете создавать, тем жестче будет ответ.
Каждые последующие действия Лукашенко приближают проблему к Европе. И дело не в том, что режим Лукашенко относится к мигрантам хуже, чем к протестующим. Проблему надо рассматривать в комплексе. Проблема Лукашенко находится не за пределами границ ЕС, а уже непосредственно на границах. Поэтому Лукашенко сам провоцирует Евросоюз на более жесткие меры реагирования.