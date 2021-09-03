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Лидер - каждый из нас

  • 3.09.2021, 10:10
Лидер - каждый из нас
Фото: ТАСС

Вместе победим.

Идея объединения людей в одну инициативу засела в наших головах глубже, чем идея победы. С появлением нового канала, новой инициативы, нового лидера все сразу же кричат «Апять» и «Астанавитесь». Дело не в том, что объединение плохое. Дело в том, что всем кажется, что оно заведомо лишнее, пишет телеграм-канал «БОР».

Нам всем то и дело хочется повторить эксперимент Тихановской, Колесниковой и Цепкало. Но даже они сейчас каждая ушли по своим направлением, а вот щемящее желание собрать всех вновь в одну крепкую, сильную, перспективную команду остается с нами и по сей день. Это нормально, ведь с этого началась история нашей победы.

Но проблема наша в том, что мы забыли, зачем, какова глобальная цель нашего единства. А цель наша простая: победа. Это значит, что мы заведомо движемся в одном направлении в одном течении, а потому априори вместе.

Лукашенко сейчас — это маленький ребенок, который сидит в обитой войлоком комнате и играет в кубики. Почему маленький ребенок? Потому что мы реагируем на каждое его действие, на каждую посадку или нечестный приговор. Его пора воспитать, поставить на место.

Как это обычно делают с детьми? Игнорируют. Пора закрыть эту комнату. Когда он поймет, что никого не интересует его игра в кубики, он и сам перестанет с ними играться.

Что нам делать в свободное время? Обратить внимание на себя и задаться вопросом, а что я могу сделать для победы еще? Не кто-то, кто уехал/опустил руки/сидит, а сам Я.

Хватит придавать значение всем немощным, сирым и убогим. Пора продолжить строить собственное государство, Новую Беларусь.

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