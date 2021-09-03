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Стало известно, когда средняя зарплата в Польше превысит 1500 евро

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  • 3.09.2021, 10:17
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Стало известно, когда средняя зарплата в Польше превысит 1500 евро

Покупательная способность средней зарплаты по стране будет увеличиваться на 3-4% в год.

Средняя зарплата в Польше уже в 2023 году превысит 6 тыс. злотых без вычета налогов (около 1290 евро), а в 2025-м она составит 7111 злотых (порядка 1530 евро), - сообщает Rzeczpospolita, исходя из данных правительства, представленных в проекте бюджета на следующий год (перевод — polskieradio.p).

Это означает, что в Польше будут зарабатывать на 1 900 злотых (410 евро) больше, чем в 2020 году. Специалисты, к которым за комментарием обратилась газета, подтверждают реальность такого сценария.

«Ситуация на рынке труда и в экономике приводит к тому, что зарплаты будут расти быстрее, чем в предыдущие годы», - заявляет Рафал Бенецкий, главный экономист ING Bank Śląski. Как он объясняет, прогнозы роста ВВП оптимистические, а при низкой безработице, растущих социальных выплатах и нехватке рабочих рук, работники будут диктовать работодателю свои условия и вынуждать повышение оплаты труда.

Вместе с тем, Rzeczpospolita также обращает внимание, что у зарплаты в 7 тыс. злотых через четыре года будет другая покупательную способность, поскольку также вырастут цены на продукты и услуги. Тем не менее, как заверяет в интервью изданию Rzeczpospolita Уршуля Крыньская из универсального банка PKO BP даже с учётом инфляции, покупательная способность средней зарплаты по стране будет увеличиваться на 3-4% в год.

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