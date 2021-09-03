Как за год изменились цены на акционные продукты в магазинах Минска 3.09.2021, 10:31

Можно ли белорусам сэкономить на скидках?

Белорусы около 41% от всех своих расходов отдают на питание. На фоне того, что инфляция постоянно подтачивает реальные доходы, не удивительно, что мы видим столько очередей в дни акций в супермаркетах: люди стараются сократить расходы на покупки с помощью скидок, чтобы не снижать общий уровень жизни. Но ведь и акционные товары тоже дорожают. Myfin.by решил посмотреть, какие цены на основные продукты считались низкими в прошлом году и сейчас.

Даже по официальной статистике, потребительские товары (в том числе и продукты питания) подорожали за год примерно на 9%. Журналисты же проверили, можно ли и сейчас на скидках найти основные продукты не дороже, чем год назад. Для этого они проанализировали акционные буклеты разных торговых сетей Минска за август 2020 года, а также январь и август 2021-го.

Результат получился неоднозначный. Некоторые товары не изменились в цене или подешевели, а некоторые прилично подорожали. Например, томаты дорожали под Новый год (потому что зимой овощи всегда дороже), но их можно найти на акциях в магазинах по той же цене, что и год назад. Также не изменилась стоимость твердого сыра. Гречка же подорожала на 90 копеек.

Наиболее значительно выросли в цене акционная курятина, вареная колбаса, картошка (больше, чем на рубль) и подсолнечное масло (на 1 рубль). А безусловным лидером по росту цен продуктов на скидках оказалась слабосоленая красная рыба: упаковка в 200 граммов прибавила в цене сразу 2 рубля.

Интересная ситуация получилась с огурцами. Этот продукт практически не появляется в буклетах со скидками. Поэтому проследить динамику по нему не удалось. Цену на август 2021-го мы взяли просто из средних цен в магазинах.

Отдельные товары дешевели к Новому году: чай, кофе, шоколад, яблоки. Видимо, в каждом конкретном случае у производителей, импортеров и продавцов были свои причины устанавливать те или иные цены.

Что все это значит для обычного белоруса? Можно сделать вывод, что реальные цены на товары не всегда соотносятся с официальными данными по инфляции. Конечно, журналисты не делали качественное исследование, где отслеживали бы определенные марки одного и того же продукта на протяжении года. Но зато им удалось показать, что на скидках можно реально экономить. Однако есть большой минус в такой стратегии: вы будете покупать продукты, которые продавцы и производители сейчас готовы выставить на акцию, а не то, что вам реально хочется купить.

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