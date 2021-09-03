закрыть
3 сентября 2021, пятница, 10:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Мальчик, который смог: как школьник из Воркуты поставил на место Путина

  • 3.09.2021, 10:38
  • 1,880
Мальчик, который смог: как школьник из Воркуты поставил на место Путина
Никанор Толстых

Юный россиянин стал героем Дня знаний.

Школьник из Воркуты Никанор Толстых 1 сентября поправил президента Путина, когда тот общался детьми в лагере "Океан", – глава государства назвал Северную войну Семилетней. Директор школы №35, где учится Толстых, Юлия Рябцева назвала его поступок "определенной наглостью". Теперь ученика все хвалят за смелость и образованность, а директора осуждают – даже в Кремле. Север.Реалии рассказывают, что произошло.

"Определенная наглость"

Никанор Толстых стал героем публикаций СМИ 1 сентября. 17-летний одиннадцатиклассник из Воркуты был среди школьников, которых пригласили на марафон общества "Знание" в детском центре "Океан" во Владивостоке. Там они встретились с Владимиром Путиным и обсуждали российскую историю.

Во время открытого урока президент назвал войну, которую в начале XVIII века Петр I вел со Швецией, Семилетней. Никанор Толстых прервал его, уточнив, что речь идет о Северной войне, длившейся 21 год.

– Не сочтите за мою как бы... В общем, это называлось не Семилетняя война, а просто Северная война, – сказал школьник. Путин усмехнулся, согласился с тем, что ошибся, и поблагодарил школьника.

Об этом написали федеральные СМИ, а чуть позже из публикации издания "Подъем" выяснилось, что директор школы №35, где учится Никанор, Юлия Рябцева назвала поступок Толстых "определенной наглостью".

В интернете немедленно начали критиковать директора Юлию Рябцеву, а в Кремле 2 сентября заявили, что не считают слова школьника наглостью.

– Мы категорически не согласны с директором школы. Мы надеемся, что все-таки ребенок не подвергнется какой-то критике со стороны директора школы. Мы убеждены, что никто ребенка не отчислит, тем более такого ребенка талантливого и такого знающего, – сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Никанор Толстых закрыл все свои аккаунты в соцсетях и выключил телефон, а директору Рябцевой пришлось оправдываться. Она сказала "Комсомольской правде", что ее слова СМИ подавали в неверном свете. Рябцева уточнила, что не общалась с Никанором после того, как он поговорил с президентом, и не могла отчитать его или отругать.

Скромность должна быть, чтобы не поправлять в том числе Владимира Владимировича, но это мы начинаем понимать с годами

– Наверное, это сочетание молодости, когда еще существует недостаток общения с людьми, занимающими положение в обществе, и здоровых амбиций, которые позволили Никанору достичь определенных результатов. Мой возраст уже не позволил бы мне таким образом поступать в общении с президентом. А в молодости… Ну, наверное, какая-то определенная наглость. Мальчик у нас, конечно, звездный, хороший – это однозначно. Он занимает активную гражданскую позицию. Но скромность должна быть, чтобы не поправлять в том числе Владимира Владимировича, но это мы начинаем понимать с годами. Я им очень глубоко горжусь и горжусь тем, что молодое поколение отличается и от меня, в том числе своей смелостью, своей креативностью, своим собственным суждением. Я искренне его уважаю. Мы воспитываем своих детей быть открытыми и грамотными", – именно так выглядела ее полная цитата изданию "Подъем".

Редакции Север.Реалии в школе №35 сказали, что Юлия Рябцева не может подойти к телефону – она ведет уроки и больше не дает никаких комментариев СМИ.

"Хорошо, что Путин вообще знает об этой войне"

Историк Даниил Коцюбинский не удивлен, что президент Путин в последнее время уделяет такое пристальное внимание истории.

– Как писал Оруэлл, "кто управляет прошлым, тот управляет будущим; кто управляет настоящим, тот управляет прошлым". В той степени, в какой власть может управлять общественной памятью, она владеет настроениями общества. У нас же ключевая идеологема патриотизм предполагает повышенное внимание к политической истории государства. Чем более масштабно любое общество, тем более оно нуждается в примитивной мифологии. У нас все сконцентрировано на прославлении побед: воспоминания о том, как нас пользовали, а мы крепчали, или о том, как мы кого-то победили – как правило, самих себя. Использование военно-патриотического мемориального дискурса – это такие скрепные вещи для России, и это не признак глупости власти – скорее признак того, что она понимает, как этим обществом надо управлять.

– Но почему все опять поворачивается к прославлению самых жестоких правителей? Вот теперь Путин предположил, что не Малюта Скуратов задушил митрополита Филиппа Колычева…

– Да, он сам упал и ударился об раковину. Патриотический дискурс развивается в сторону реабилитации персонажей, традиционно подрывающих светлость мемориального мифа, фронтменов русской политической культуры. Вот Путин и вспомнил Петра Первого в "Семилетней войне" – ну, хорошо, что он о ней знает вообще, что уж над ним глумиться. У него все получается, что он планирует, хоть это и огорчает часть общества. А мальчик, его поправивший, молодец – значит, мы все-таки живем еще не в таком запуганном обществе, как в 1937 году. Но тренд к усилению апологетики Грозного и Сталина ведет к усилению страха в обществе. Хотя мне кажется, что темпы этого процесса отстают от темпов физического угасания поколения, которое находится у власти. Впрочем, я уже сейчас замечаю за собой, что я более тщательно стал фильтровать базар в фейсбуке, хотя и фейсбук превратился в площадку для цензуры, то есть я делаю поправку и на товарища майора, и на товарища Цукерберга. Мы живем в эпоху тотального усиления запрета на слова, так что Россия тут плетется в хвосте общих трендов – но эффективно плетется, поскольку запреты – это ее хлеб, а война с людьми – мать родна.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Зачем Шейман сбрил усы?
Зачем Шейман сбрил усы? Артем Черников
На арбузном фронте без перемен
На арбузном фронте без перемен Владимир Халип
Школа для Лукашенко
Школа для Лукашенко Ирина Халип
Все зависит только от нас
Все зависит только от нас Телеграм-канал «БОР»