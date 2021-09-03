Суд в Германии одобрил забастовку железнодорожников 3.09.2021, 11:02

Движение поездов дальнего следования сократилось на 75%.

В Германии суд по трудовым спорам во Франкфурте-на-Майне в срочном порядке рассмотрел иск железнодорожного концерна Deutsche Bahn по вопросу о забастовке рабочих. По итогам трехчасового обсуждения вечером в четверг, 2 сентября, суд решил отклонить требование перевозчика, который добивался выдачи разрешения на прекращение стачки, сообщает korrespondent.net.

Как заявили в суде, забастовка не преследует незаконные цели и, таким образом, может продолжаться. Deutsche Bahn подал апелляционную жалобу на это решение в земельный суд по трудовым спорам.

"Суд нам совершенно ясно подтвердил: забастовка законна, допустима и пропорциональна", – прокомментировал постановление глава Немецкого профсоюза машинистов GDL Клаус Везельски.

В Deutsche Bahn заметили, что коллективный договор все еще в процессе обсуждения, и призвали GDL "немедленно прекратить забастовку и вернуться за стол переговоров". Лидер профсоюза, в свою очередь, подчеркнул, что трудовой спор продлится до тех пор, пока DB не сделает своим сотрудникам "материально разумное предложение".

Ранее, в ночь на 2 сентября, в Германии началась очередная стачка машинистов пассажирских поездов, которые добиваются улучшения условий труда. Она стала уже третьей с начала августа и продлится больше пяти суток.

В результате забастовки движение поездов дальнего следования в Германии сократилось на 75%. Чтобы смягчить последствия, концерн пообещал в течение пятницы увеличить количество рейсов до 30%.

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