Назван фрукт, который улучшает пищеварение и укрепляет иммунитет 3.09.2021, 11:10

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Диетологи из Кливленда назвали его преимущества для здоровья.

Персики не только вкусны, но и богаты витаминами, минералами и антиоксидантами.

Они также имеют относительно низкую калорийность, потому что очень богаты водой. Медики объяснили пользу для здоровья, связанную с употреблением этих фруктов.

Диетолог Максин Смит в статье клиники Кливленда (США) рассказал о пользе для здоровья от употребления таких фруктов как персики.

Большой персик (около 147 граммов) содержит около 68 калорий, два грамма клетчатки и 1, 3 грамма белка. По словам диетолога, этот фрукт также является умеренным источником витаминов и минералов, особенно витаминов С и А и калия.

Кроме того, фрукты содержат кальций, магний и железо, а также различные витамины группы B. В зависимости от сорта персики также содержат различные фитохимические вещества, такие как флавоноид антоцианин.

Все виды фруктов являются важной частью здорового питания сердца, но персики имеют определенные преимущества.

По словам Смита, исследования на животных показали, что экстракт персика может помочь снизить уровень холестерина и высокое кровяное давление. Результаты исследования опубликованы в журнале « Journal of Nutritional Biochemistry ».

Персики также являются умеренным источником калия, который является важным питательным веществом, помогающим контролировать кровяное давление.

«Персики содержат как растворимую, так и нерастворимую клетчатку», - объясняет Смит. Растворимая клетчатка помогает стабилизировать уровень сахара в крови и держать под контролем уровень холестерина. Нерастворимая клетчатка помогает пищеварению и помогает предотвратить запоры ». Он рекомендует есть фрукты с кожурой, чтобы максимально увеличить потребление клетчатки.

Помимо здоровой клетчатки, персики могут сделать ваш желудок счастливым и другими способами: исследование, опубликованное в журнале Nutrition Research and Practice, предполагает, что чай и экстракты цветков персика могут улучшить пищеварение.

Полифенолы на растительной основе (питательные микроэлементы) и пребиотики, содержащиеся в персиках и других растительных продуктах, могут уменьшить воспаление, что, в свою очередь, может снизить риск многих хронических заболеваний, таких как болезни сердца, диабет, рак и болезнь Альцгеймера.

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