Белорусским футболистам урежут зарплаты 5 3.09.2021, 11:32

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Таракан назвал их игру «убожеством».

По новым контрактам средняя зарплата футболистов будет составлять максимум восемь тысяч рублей. Об этом доложили Лукашенко на открытии детско-юношеского футбольного центра клуба «Динамо-Минск», сообщает пресс-служба Таракана.

— Сейчас средняя зарплата составляет от четырех до пяти тысяч долларов, — сообщил Лукашенко гендиректор «Динамо» Андрей Толмач.

— Но это по старым контрактам, — вмешался в разговор министр спорта Сергей Ковальчук. Он добавил, что по новому постановлению зарплаты составят до восьми тысяч рублей.

Лукашенко заявил, что «смотреть на то убожество, которое сегодня демонстрирует футбол, недопустимо».

Он пояснил, что имеет в виду не только «блестящую» игру белорусской сборной против команды Чехии.

— Я не понимаю, зачем ты выпустил футболистов вчера на поле? Они же вышли отдохнуть. Мне стыдно на них было смотреть на фоне этих бедных исландцев, — раскритиковал Лукашенко игру молодежной сборной.

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