Мигрантов в Россию начнут завозить «чартерными поездами» 7 3.09.2021, 11:40

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На предприятиях РФ некому работать.

В то время как население России продолжает сокращаться, естественная убыль и смертность бьют рекорды за 15 лет, а рождаемость находится на минимуме за 20 лет, российские власти ищут способы привлечь в страну дешевую рабочую силу из стран бывшего СССР, пишет finanz.ru.

Чартерные поезда для завоза трудовых мигрантов из среднеазиатских республик планируется запустить до конца года, сообщил на Восточном экономическом форуме в четверг замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.

«Мы в ближайшее время организуем поездку в Узбекистан для того, чтобы в пилотном режиме организовать тестовый отбор и вакцинацию, что нам даст в безопасном режиме проработать возможность организовать чартер через территорию Казахстана», - рассказал Стасишин.

Заявки на строителей, которые поедут «чартерами» РЖД, подали «десятки компаний», сказал он. Среди них «Яндекс», «Велесстрой» и несколько крупных девелоперов.

В пилотном режиме планируется ввезти 10 тысяч человек. Расширение эксперимента «приведет к полному обелению отрасли мигрантов и закрытию дефицита» рабочей силы, пояснил Стасишин.

По его словам, особенно важно, что работодатель получит «готового моментально выйти на работу профессионального работника строительной профессии».

По оценке Минстроя, на начало августа на российских стройках не хватало 3 миллионов рабочих рук, а к 2024 году этот дефицит увеличится до 5 миллионов.

С лета 2021 года власти привлекли к строительным работам заключенных системы ФСИН, но их недостаточно: на 1 мая в пенитенциарных учреждениях содержалось 478 тысяч человек, из которых только 188 тысяч можно было привлечь к принудительным работам.

Трудовым мигрантам, которые сотнями тысяч едут в Россию в поисках спасения от нищеты, власти подготовили возможность получать пенсию из Пенсионного фонда РФ.

Соответствующее соглашение на уровне ЕАЭС было заключено в 2019 году. В июле 2021-го аналогичные договоренности были достигнуты с Таджикистаном.

По данным на 1 мая, в России находились 4,88 млн граждан стран бывшего СНГ, подсчитали эксперты Института Гайдара и РАНХиГС.

Самая многочисленная группа трудовых мигрантов - 1,19 млн человек - это выходцы из Киргизии. Таджикистан занимает второе место по числу «гастарбайтеров» - 809 тысяч человек.

До начала пандемии число иностранных граждан, пребывавших на территории России со всеми целями, колебалось в пределах от 9,6 млн до 11,2 млн человек. В течение 2020 года в связи с полным закрытием границ для въезда и выезда, ситуация кардинально изменилась, и общая численность иностранцев в России сократилась с 10,3 до 7,1 млн человек.

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