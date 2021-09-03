В минской гимназии массово отравились дети 2 3.09.2021, 11:47

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иллюстрационное фото gymn3.minsk.edu.by

В школу вызвали сотрудников санстанции.

Родители учащихся минской гимназии № 3 рассказали zerkalo.io, что в учебном заведении — массовое отравление детей. В школу, по словам родителей, уже вызвали сотрудников санстанции, а в администрации гимназии говорят, что разбираются в ситуации.

— Моему ребенку стало плохо поздно вечером. Его рвало всю ночь. Сейчас мы вызвали врача. Сыну стало немного легче, но я знаю, что некоторым детям вызывали скорую помощь, — поделилась одна из мам.

Она говорит, что родительские чаты «просто разрываются» от сообщений обеспокоенных родителей.

— Отравилось достаточно много детей. Это не такая ситуация, что несколько мам подняли панику. Сообщений в чатах десятки. Все с одной и той же проблемой. Дети жалуются на боль в животе, рвоту, небольшую температуру и слабость. При том, похожие симптомы у ребят из разных классов, — рассказывает женщина.

Еще одна мама говорит, что в школу уже вызвали представителей санстанции.

— Пока ситуация непонятная. Некоторые дети, которым тоже плохо, вчера не ели в столовой, а только пили воду в классе. Информации о том, что именно произошло, у нас пока нет, — поясняет она.

У родителей две версии произошедшего: либо дети чем-то отравились, либо подхватили какую-то инфекцию. По предварительной информации, заболели только те дети, кто был на второй смене, — рассказывают родители.

В гимназии № 3 рассказали, что сейчас разбираются с ситуацией и «проводят профилактические мероприятия».

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