Ким Чен Ын озвучил странные методы «борьбы» с COVID-19 в Северной Корее 4 3.09.2021, 11:54

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Ким Чен Ын

Фото: KCNA/EPA

Страна отказалась от вакцин.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын после отказа от поставок вакцин от COVID-19 в рамках программы COVAX заявил, что КНДР будет бороться с пандемией COVID-19 «в своем стиле».

Во время заседания Политбюро Ким Чен Ын приказал чиновникам провести более жесткую кампанию по профилактике эпидемии, сообщает The Guardian.

Лидер КНДР сказал, что официальные лица должны «помнить, что усиление профилактики эпидемий является задачей первостепенной важности, которую нельзя ослаблять ни на мгновение».

Ранее КНДР отказалась от трех миллионов доз вакцины Sinovac, которую должны были поставить в страну в рамках COVAX.

Также Северная Корея должна была получить препарат AstraZeneca через COVAX, но и его поставки были отложены.

В Северной Корее неоднократно заявляли, что в стране не фиксировали ни одного случая заражения коронавирусом.

В январе 2020 года КНДР закрыла наземные, морские и воздушные границы, а также ввела серьезные ограничения на передвижение внутри страны.

16 июня 2021 года Ким Чен Ын заявил, что продовольственная ситуация в КНДР обостряется из-за пандемии коронавируса и прошлогоднего тайфуна.

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