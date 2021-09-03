Работникам завода в Полоцке зарплату будут выдавать ветошью 1 3.09.2021, 11:55

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Начальство подталкивает работников БелИТ к забастовке.

- На заводе БелИТ в Поставах работников принуждают писать не менее 4-х дней в месяц за свой счёт (естественно, официального приказа нет). Также обязывают на 30% от зарплаты брать продукцию в фирменном магазине завода, - пишет телеграм-канал «Беларусь головного мозга».

Чем именно (бытовой техникой, детскими игрушками, книжками, кастрюлями, тарелками) — будет решать директор.

Делается это для сохранения «красивых» финансовых показателей, потому как зарплата директора зависит от этих цифр. Работники завода поговаривают, что его зарплата за июль составила 10,000 рублей. При том, что зарплаты самих работников уменьшились.

Напоминаем, зарплата в натуральной форме может выдаваться только с согласия сотрудника. Если работник не соглашался на замену части заработной платы продукцией или его не устроил эквивалент денежной зарплаты – он имеет право жаловаться и обращаться в суд.

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