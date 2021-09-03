Ученые расшифровали манускрипт 700-летней давности о короле Артуре 3.09.2021, 11:57

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Исследователи обнаружили семь частей пергамента.

Ученые расшифровали и перевели фрагменты рукописного текста с историей о волшебнике Мерлине из легенды о Камелоте. Об этом пишет Daily Mail (перевод - focus.ua).

Фото: Public Domain

В обнаруженном тексте рассказывается о битвах между королем Артуром и королем Клауда, а также о романе между Мерлином и Вивиан, позже Моргана или "Владычица Озера".

Семи частям пергамента примерно 770 лет, они были найдены в библиотеке Бристольского университета исследователями, которые изучали древние фолианты.

Эксперты считают, что им удалось отыскать одни из самых ранних сохранившихся фрагментов. Они были вклеены в четырехтомник сочинений французского философа Жана Жерсона, опубликованного между 1494–1502 годами. Документы содержат отрывок из древнефранцузских текстов XIII века, известного как цикл "Вульгата" или "Ланселот-Грааль".

Ученые считают, что эти тексты сэр Томас Мэлори использовал для своего итогового произведения артуровского цикла "Смерть Артура".

Команда исследователей использовала передовые технологии, чтобы восстановить поврежденные участки текста, которые было невозможно прочитать, а также определила тип чернил.

Фото: Don Hooper

"Мы смогли датировать рукопись, частью которой являются найденные фрагменты, их возраст варьируется между 1250–1275 годами. Рукопись была датирована с помощью палеографического (почерковедческого) анализа", – говорит автор исследования из Бристольского университета Лия Тетер.

По ее словам, лингвистический анализ показал, что рукопись была написана "на севере, а возможно, и на северо-востоке Франции".

Ключевым моментом в исследовании стало сотрудничество с химиком из Даремского университета Энди Биби и его командой. Эксперты разработали мобильный спектрометр, который был создан специально для изучения рукописей.

"Мы сделали снимки поврежденных участков и с помощью цифровой обработки смогли более четко прочитать некоторые части текста", – добавляет Тетер.

Спектрометр также помог установить тип чернил, которые использовались двумя писцами. Ученые выяснили, что рукопись была написана чернилами на углеродной основе, сделанной из сажи, а не более распространенными железно-желчными чернилами.

Фото: Don Hooper

"Выбор чернил может быть связан с тем, какие именно материалы были доступны для мастерской", – отмечает автор исследования.

Переведя на английский язык рукопись, ученые нашли существенные различия в цикле "Вульгата" в сравнении с более современными версиями.

Например, в старой версии более подробно описываются различные персонажи, а также сражения.

Фото: Don Hooper

В одной из частей текста, где Мерлин инструктирует, кто возглавит подразделения сил Артура, четыре выбранных лидера отличаются от тех, что указаны в более поздних версиях.

Еще одно несоответствие связано со встречей Мерлина с чародейкой Вивиан. В отличие от современного пересказа, где Вивиана соблазняет Мерлина и заточает его в башне, в старой рукописи история звучит иначе.

Мерлин остается с чародейкой всего на неделю, он не влюбляется в "Владычицу озера", а противостоит соблазну.

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