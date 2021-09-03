Пограничники не выпустили белоруску на учебу — не было перевода документов 5 3.09.2021, 11:58

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Минчанка уже пятый год учится в Польше.

В середине июля Совмин принял изменения к постановлению, регулирующему правила выезда из Беларуси во время пандемии коронавируса. Одним из важных нововведений стало то, что от выезжающих за границу стали требовать нотариально заверенный перевод составленных на иностранном языке документов, подтверждающих цель поездки (ранее это было рекомендацией). Тем не менее, некоторые белорусы до сих пор сталкиваются с проблемами при выезде — ведь еще недавно этого требования не было.

Одной из таких историй поделилась читательница zerkalo.io.

19-летняя минчанка Анна (имя изменено) уже пятый год учится в Польше: сначала в старшей школе, а сейчас — в университете. За это время она множество раз пересекала границу. Однако в последний раз с этим возникла проблема.

«У меня есть все документы: учебная виза, подтверждение, что я учусь в университете, студенческий билет, — рассказывает девушка. — Последний раз я приезжала домой на Новый год, затем возвращалась в Польшу — никаких проблем не было. Показывала пограничникам справки, вопросов у них не возникало, тем более, что они обычно хотя бы немного знают польский. Сейчас вновь приехала на пару недель в Беларусь, собралась назад на учебу. Купила билет на автобус, пересекающий границу в Бресте. Но в этот раз на паспортном контроле мне сказали, что без перевода за границу не пропустят. Предлагали показать постоянный вид на жительство, однако такого документа у меня нет: я живу в Польше по визе, и только недавно подалась на временный ВНЖ. В общем, в итоге развернули и сказали ждать».

Аналогичная ситуация случилась с еще одним пассажиром этого же автобуса. Из разговора с ним Анна узнала, что он — иностранец, живет в Минске и в этом году поступил в польский вуз. У него с собой было подтверждение принятия на учебу — в этом случае на английском, однако знакомиться с этим документом пограничники тоже не захотели. Чуть позже с другого автобуса сняли еще одного пассажира: он ехал на работу и тоже не имел при себе нотариально заверенного перевода приглашения.

«Водитель автобуса, отдавая нам чемоданы, сказал обратиться к пограничникам, чтобы они подсадили нас на встречный автобус, который довез бы нас до города (от погранперехода «Варшавский мост» до центра Бреста около 6 километров — Прим. Zerkalo.io). Однако пограничник сказал, мол, «доберетесь сами» — и выставил нас за забор пункта пропуска. Мы пытались словить попутную машину, но поздней ночью никто не останавливался. В итоге дождались такси и поехали на автовокзал. Там заселились в гостиницу, а парень, ехавший на работу, пошел домой — он из Бреста», — рассказывает Анна.

Девушка не отрицает, что вина в этом случае на ее стороне — она не следила за белорусскими новостями и не слышала о нововведениях. Однако считает, что в такой ситуации сотрудники Погранкомитета могли бы сделать исключение и обойтись предупреждением.

«Они ведь сталкиваются с такими документами каждый день, и понимают, что с ними все нормально, — считает девушка. — Но вместо этого создают для людей проблемы на ровном месте, потому что у них такое правило. Автобусы в Польшу были забиты под завязку — думаю, практически в каждом можно найти кого-то, кто не сделал такой перевод. Хорошо, что я ехала заранее — учеба начнется только в октябре, так что я пока не опаздываю. Но это в любом случае большой стресс и неприятная ситуация. Мало того, что деньги за билет потеряны, так еще ведь нужно сейчас заплатить за гостиницу, срочный перевод и нотариальные услуги».

Сейчас Анна живет в Бресте — она уже нашла бюро, которое согласилось сделать перевод оперативно. Надеется, что в ближайшие сутки получит документы и пойдет к нотариусу, чтобы их заверить.

«В бюро сказали, что я не одна такая — аналогичных случаев очень много. Людей разворачивают массово, у них сейчас почти все заявки именно на перевод документов с польского для пересечения границы. Не всегда это можно сделать оперативно, некоторые ждут неделями. Мне повезло — обещают уже сегодня перевести. Может быть, получится и заверение нотариуса получить быстро. Хорошо, что все документы у меня в оригинале, а ведь некоторые получают их по электронной почте — могут и не принять. В общем, проблем с этим нововведением множество. Не спорю, ошибка моя, но судя по числу людей, которые сталкиваются с аналогичной проблемой, с этим нужно что-то делать».

Напоминаем, что ознакомиться с актуальными правилами пересечения белорусской границы можно на сайте ГПК. Также с 4 сентября меняются правила выезда за рубеж через наземную границу: по виду на жительство, трудовому контракту, а также на учебу можно будет выезжать один раз в три месяца, а не раз в полгода.

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