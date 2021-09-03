В Беларусь поступила вакцина «Спутник Лайт» 1 3.09.2021, 12:15

Фото: ТАСС

Прививать ею собираются на следующей неделе.

Вакцина «Спутник Лайт» поступила в Беларусь. Об этом сообщает Минздрав со ссылкой на министра здравоохранения Дмитрия Пиневича. Речь идет о первой партии в 250 тысяч доз. «Ровно столько, сколько мы заказывали», — сказал Пиневич и поблагодарил правительство России.

«Спутник Лайт» — однокомпонентная вакцина (прививка делается в один заход, в отличие, например, от «Спутника V»).

По словам министра, сейчас Беларусь входит в сезон повышенной эпидемической заболеваемости. Он сообщил: «Вакцинации против гриппа и коронавируса будут идти параллельно. «Спутник Лайт» предназначен для применения в виде ревакцинации, вакцинации пациентов после COVID-19 и вакцинации молодежи до 23 лет. Полагаю, наши студенты смогут привиться этой вакциной. Она одноэтапная с достижением очень эффективных показателей».

В Минздраве говорят, что «Спутником Лайт» можно будет привиться уже в конце следующей недели.

Министр рассказал, что между прививкой и ревакцинацией должно пройти примерно 6 месяцев: «Это наш стандарт. Но всегда можно определиться индивидуально, посоветовавшись с врачом. Ведь каждый переносит инфекцию по-разному. Также есть универсальная рекомендация — между прививкой от COVID-19 и от гриппа должно пройти 14 дней». Он подчеркнул приверженность добровольности в этом деле, отметив все же, что, по данным международных исследований, госпитализируются в 29 раз меньше вакцинированных, чем непривитых.

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