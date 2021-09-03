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Кремль ошарашен

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  • 3.09.2021, 12:27
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Кремль ошарашен

Ощущается твердость намерений США вывести отношения с Киевом на новые рубежи.

Визит президента Украины Владимир Зеленского в США ошарашил Кремль. По его политической части уже можно подвести определенные итоги, пишет телеграм-канал «Сито Сократа».

Для начала есть признаки, что между двумя президентами установилась если не душевная, то доверительная атмосфера. Она благоприятствует откровенности в общении и высокому уровню конструктивности, а это крайне полезно для украинских национальных интересов.

Встреча Зеленский – Байден длилась более двух часов, это очень солидно, и похоже, обсуждался широкий спектр тем, представляющих взаимный интерес. Но это только старт, ведь Джо Байден планирует в скором времени посетить Киев. Осмысление обнародованных документов и заявлений по ходу визита наталкивает на вывод о готовности сторон не просто упрочить отношения, но и объединить усилия ради партнерства в построении более лучшего мирового порядка. Украина – аванпост на пути распространения злокачественных влияний России.

После завершения американской миссии в Афганистане происходит глобальная силовая перегруппировка, исходя из направленности которой, существенно возрастает потребность в сильной Украине, способной не только быть внутренне устойчивой, но обладающей возможностями сдерживать российскую агрессию, направленную в европейском направлении.

Должна произойти трансформация самой Украины и ее роли в мире, символом чего будет новая Хартия стратегического партнерства, которую подпишут в скором времени. Ощущается твердость намерений США вывести диалог с Киевом на новые рубежи.

Хотя анализ уже имеющихся Соглашения о стратегических основах оборонного партнерства и Совместного заявления о стратегическом партнерстве указывает: взята более высокая планка в двухсторонних отношениях. Вашингтон выделяет новый пакет помощи для противодействия российской агрессии на 60 млн.$, в т.ч. поставки ПТРК Javelin. 463 млн.$ выделяются на программы развития и реформ, 58 млн.$ на противодействие пандемии и гуманитарную помощь, Экспортно-импортный банк США резервирует 3 млрд.$ на расширение коммерческого сотрудничества. В процессе обсуждения сложные политические темы, такие как членство Украины в НАТО, а также новый формат переговоров по донбасскому урегулированию.

Российское руководство болезненно реагирует на укрепление украино-американских отношений. Если изначально говорящая голова Путина Песков заявлял, что визит Зеленского не влияет на отношения РФ и США, то вскоре опроверг сам себя, указывая на опасность евроатлантических устремлений Украины и чересчур благоприятное отношение к ним со стороны Байдена. Российская разведка плохо информирует Кремль, и поставила всю машину бюрократии и пропаганды в неудобное положение, и даже довела до грани срыва «женевский процесс».

Американская поездка Зеленского уже много времени не дает покоя российским силовикам, и реализуется масштабная ИПсО по ее максимальной дискредитации. Оголтелый путинский комментариат бомбил массовое сознание россиян тезисами о пустой повестке визита, «холодном душе» для Киева, поставках «американского хлама», «опасном самообмане». Реализована информационная провокация с внезапно «проснувшимися» в Кабуле отдельными неэвакуированными гражданами Украины афганского происхождения, и неудачная попытка втянуть Киев в неуместное противостояние с Венгрией, страной-членом НАТО, по теме газового контракта с РФ. Но все это не сработало, и по факту в Вашингтоне вышел мужской разговор двух президентов.

Но российские спецслужбы не унимаются. В социальных сетях и Телеграм-каналах начался скрежет зубовный агентуры «ЛДНР», которая клеймит, что Зеленский оказывается рушит «мир» на Донбассе. Пошли вбросы, о тяжелой зиме для Украины из-за дефицита газа и роста цен на него. Так беспокоятся об украинцах, а лучше бы хоть раз рассказали россиянам, как «Газпром» и другие российские промгиганты ежегодно наносят вред экологии федерации и здоровью граждан сопоставимый с цифрой в 15% ВВП. Нет, это глупо – лучше тратить ресурсы на то, чтобы обливать грязью соседнюю страну.

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