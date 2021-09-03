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СМИ назвали нового главу правительства Афганистана

  • 3.09.2021, 12:34
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СМИ назвали нового главу правительства Афганистана

Он первым обратился к жителям страны после захвата власти талибами.

Новым главой правительства Афганистана может стать один из лидеров Талибана мулла Абдул Гани Барадар.

Об этом пишет Al Arabiya со ссылкой на три источника в организации.

В новое правительство также могут войти сын одного из бывших руководителей талибов мулла Якуб и представитель движения в Дохе Шер Мохаммад Аббас Станекзай.

Абдул Гани Барадар — хорошо известное Западу лицо движения, ключевой переговорщик и политический представитель организации.

Именно он весь последний год представлял Талибан на межафганских переговорах, которые проходили в Дохе при посредничестве Катара и США.

Барадар стал первым человеком из руководства талибов, который напрямую общался с президентом США. В марте 2020 года он провел получасовый телефонный разговор с Дональдом Трампом — через несколько дней после подписания в Дохе соглашения между США и Талибаном, считавшегося историческим.

Он первым обратился к жителям Афганистана после захвата власти талибами и падения Кабула. В этом обращении он признал, что молниеносный захват власти стал неожиданностью даже для самих талибов.

Боевики исламистского движения Талибан начали широкомасштабное наступление по всему Афганистану с начала мая на фоне вывода из страны военного контингента США и других стран Запада, находившегося там 20 лет. Они захватили все крупные города и пограничные переходы и контролируют большую часть страны.

15 августа боевики захватили столицу Афганистана Кабул и объявили о всеобщей амнистии для чиновников бывшего правительства. Президент Афганистана Ашраф Гани ушел в отставку и покинул страну.

19 августа Талибан провозгласил образование «Исламского эмирата Афганистан». Боевики заявляли, что в Афганистане «демократии не будет» — основой управления станут законы шариата. По состоянию на 31 августа талибы сформировали правительство на 90−95% и собираются представить его в ближайшие дни.

31 августа Афганистан покинул последний американский самолет, завершив 20-летнее присутствие страны в регионе.

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