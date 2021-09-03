Как белорусам подготовить кузов авто ко встрече с зимой 3.09.2021, 12:36

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Начало осени – подходящее время подумать о том, как подготовить автомобиль к зиме.

Автобизнес напоминает, какие процедуры помогут сохранить кузов вашего авто и отсрочить визит к сварщикам и малярам.

Не только снаружи, но и внутри

Первое, о чем стоит подумать до прихода отрицательных температур, – это антикоррозийная обработка кузова. Сделать ее можно как у специалистов, так и самостоятельно. Однако нужно понимать, что в большинстве случаев собственноручная обработка может оказаться менее эффективной. Без компрессора и специального распылителя нанести состав в скрытые полости будет как минимум проблематично, а для достижения максимального результата нужно хорошо разбираться в конструктивных особенностях автомобиля. Тем не менее лучше самостоятельная обработка кисточкой и баллончиком, чем вообще никакой.

Важно помнить, что наносить состав нужно на подготовленную поверхность. Как минимум она должна быть тщательно вымыта и высушена, в запущенных случаях придется зачистить и обработать ржавчину.

Кстати, регулярно мыть машину – это тоже один из способов избежать преждевременного появления "жуков". Также не стоит эксплуатировать автомобиль без подкрылков. Они защищают полости от пескоструя, который в зимний период наиболее агрессивен из-за большого количества песчано-соляной смеси на наших дорогах.

Однако наличие подкрылков еще не гарантия того, что с крылом все будет в порядке. У ряда моделей ввиду конструктивных особенностей между пластиковой защитой и кузовом собирается грязь, в результате чего деталь начинает гнить изнутри. Яркий пример таких автомобилей – VW Sharan первого поколения. Именно по причине скапливания грязи в таких авто часто сгнивает низ переднего крыла. Поэтому демонтаж подкрылков и мойка поверхностей под ними также может служить хорошей профилактикой.

Владельцам микроавтобусов перед зимой стоит заглянуть под пластиковую обшивку подножек. С годами там также скапливается песок, который в дождливую и снежную погоду намокает и подвергает железо коррозии.

В некоторых автомобилях пороги имеют пластиковые накладки. На первый взгляд от этого должны быть одни плюсы, но и тут не все однозначно. Между пластиком и металлом также может скапливаться грязь, она намокает, пропитывается солью, в итоге железная часть порога постоянно соприкасается с сырым песком. Результат – пороги быстро сгнивают. С такой проблемой, например, сталкиваются владельцы Alfa Romeo 166. Если не промывать пластиковую часть порога, то там скапливается много грязи, особенно в случаях, когда на авто отсутствует хоть один из подкрылков.

В то же время при грамотном подходе автомобили с пластиковыми накладками на порогах можно еще лучше защитить от коррозии, чем без них. Ведь ничто не мешает вам обработать порог антикоррозийным составом не только изнутри, но и снаружи.

К слову, пороги – один из самых "любимых" элементов кузова для коррозии. По этой причине мы бы рекомендовали начинать обработку именно с них. Гнить порог, как правило, начинает изнутри, поэтому зачастую от том, что процесс идет, мы узнаем лишь при попытке установить домкрат. Визуально хороший порог нередко оказывается прогнившим изнутри.

Примерно по такой же схеме подвергаются коррозии лонжероны и усилители – обрабатывать их нужно до того, как ржавчина станет заметной.

Обработка таких полостей антикоррозийными составами, будь то мовиль, нигрол, пушечное сало и т.д., приостановит процесс коррозии и отсрочит более существенные вложения. Также не стоит забывать, что от коррозии страдает не только внешний вид, но и пассивная безопасность.

Бронируй, полируй!

Если ваш автомобиль уже переварен, то грамотная дополнительная обработка ему просто необходима. В противном случае средства, потраченные на ремонт, окажутся деньгами, выброшенными на ветер. Необработанные элементы снова очень быстро сгниют, причем площадь повреждений будет заметно больше, чем до переварки.

Для достижения наилучшего результата защитить автомобиль только изнутри недостаточно. Например, пороги в местах, где ЛКП повреждается при посадке/высадке из автомобиля, можно оклеить бронепленкой. Также защитную пленку можно нанести на поверхности, которые сильно подвержены пескострую. Кроме того, пленкой можно оклеить переднюю оптику, что поможет защитить ее от ударов камней, которые появляются на дорогах после обработки песчано-соляной смесью.

Перед зимой кузов автомобиля стоит обработать полиролем на восковой основе. Для этого подойдут даже такие общедоступные средства, как Tempo или K2 Turbo. Отполированная поверхность будет лучше защищена от воздействия агрессивной среды. О том, как отполировать авто своими руками, мы уже писали.

Bердикт

Чтобы кузов вашего автомобиля как можно дольше оставался привлекательным внешне, крепким и не требовал переварки, за ним необходимо ухаживать и следить. Его нужно регулярно мыть, в том числе и в труднодоступных местах, обрабатывать антикоррозийным составом, полировать. Силы и средства, вложенные в автомобиль сейчас, принесут плоды в будущем, сэкономив деньги и время. Кузов можно запустить до такой степени, что машина превратится в решето, восстановить которое будет практически невозможно, а передвигаться на нем станет опасно для себя и окружающих.

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