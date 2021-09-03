У Кремля «зачесался» Дальний Восток

У Кремля «зачесался» Дальний Восток4
- Телеграм-канал «Серпом По»
- 3.09.2021, 12:47
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Державная рука скребет кожу до покраснения.
У российского начальства очередная «чесотка» на предмет светлого будущего для дорогих россиян. На сей раз «зачесался» Дальний Восток. Державная рука скребет кожу до покраснения.
Путин и увеличение расходов на медицину обещает, и особый налоговый режим для Курил, считает возможным увеличение туристического кэшбэка для региона. И еще планируют близ Владивостока создать город на 300 тысяч жителей под оригинальным названием «Спутник». Ну все – новая стройка, простор для миллиардного обогащения под видом развития. Космодром «Восточный» - дубль два. Москва далеко, деньги близко.
Кстати, об имени города - «Спутник».
Других слов, что ли в словаре нет? С вакциной антиковидной перепутать можно. Выкинули бы букву «с» и назвали «Путник» или сократили бы до «Путин». Отметили бы заслуги нашего пианиста, ныряльщика, хоккеиста, а в последнее время еще и талантливого историка.
Телеграм-канал «Серпом По»