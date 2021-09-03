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Медики научились быстро предсказывать, каким пациентам с COVID-19 понадобится аппарат ИВЛ

  • 3.09.2021, 12:55
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Медики научились быстро предсказывать, каким пациентам с COVID-19 понадобится аппарат ИВЛ

В чем суть метода?

Исследователи из Университета Кейс Вестерн Резерв в США разработали онлайн-инструмент, который поможет быстро определить, каким пациентам с COVID-19 потребуется аппарат ИВЛ.

Инструмент, разработанный на основе анализа компьютерной томографии почти 900 пациентов с COVID-19 в 2020 году, смог спрогнозировать потребность в аппарате ИВЛ с точностью 84%, пишет nv.ua.

«Это может быть важно для врачей, поскольку они планируют, как ухаживать за пациентом — и, конечно же, чтобы знали пациент и его семья. Это также может быть важно для больниц, поскольку они определяют, сколько аппаратов ИВЛ им понадобится», — сказал Анант Мадабхуши, профессор биомедицинской инженерии Института Доннелла в Case Western Reserve и глава отделения Центр компьютерной визуализации и персонализированной диагностики (CCIPD).

Затем Мадабхуши сказал, что надеется использовать эти результаты, чтобы опробовать вычислительный инструмент в режиме реального времени в университетских больницах и Медицинском центре Луи Стоукса в Кливленде с пациентами с COVID-19.

В случае успеха, сказал он, медицинский персонал двух больниц может загрузить оцифрованное изображение сканирования грудной клетки в облачное приложение, где ИИ в Case Western Reserve проанализирует его и предскажет, понадобится ли этому пациенту аппарат искусственной вентиляции легких.

Среди наиболее распространенных симптомов тяжелых случаев COVID-19 — необходимость подключения пациентов к аппаратам искусственной вентиляции легких, чтобы они могли продолжать получать достаточное количество кислорода во время дыхания.

Хотя рост числа вакцинаций в 2021 году резко снизил частоту госпитализаций COVID-19 и, в свою очередь, потребность в аппаратах искусственной вентиляции легких, недавнее появление варианта Delta снова привело к нехватке вакцины в некоторых районах США и других странах.

«Это могут быть мучительные решения для больниц — решить, кому будет оказана наибольшая помощь в борьбе с агрессивным заболеванием», — сказал Мадабхуши.

Ученый добавил, что компьютерная томография с помощью компьютеров с глубоким обучением или искусственного интеллекта (ИИ) выявила отличительные особенности пациентов, которые позже попали в отделение интенсивной терапии (ОИТ) и нуждались в помощи при дыхании.

Амог Хиремат, аспирант лаборатории Мадабхуши и ведущий автор статьи, сказал, что шаблоны на компьютерной томографии не видны невооруженным глазом, а обнаруживаются только компьютерами.

«Этот инструмент позволит медицинским работникам раньше назначать лекарства или поддерживающие вмешательства, чтобы замедлить прогрессирование заболевания», — сказал Хайремат. «И это позволит на раннем этапе идентифицировать тех, кто подвержен повышенному риску развития тяжелого острого респираторного дистресс-синдрома — или смерти. Это пациенты, которые являются идеальными кандидатами на искусственную вентиляцию легких».

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