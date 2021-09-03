Восток США тонет в воде после урагана «Ида» 3.09.2021, 13:03

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Фото: Getty Images

Наводнения исторического масштаба уже второй день бушует в Нью-Йорке.

Жертвами разрушительного урагана "Ида", который обрушился на восток США, стали по меньшей мере 60 человек. Из-за стремительных потоков воды люди оказались заблокированными в своих домах и авто и не смогли выбраться. В штат Луизиана, где несколько тысяч людей остались без крыши над головой, прибудет президент Соединенных Штатов Джо Байден, пишет «Апостроф».

Северо-восток США до сих пор в воде. Там не утихают дожди, а потоки воды один за другим уносят жизни.

Наводнения исторического масштаба уже второй день терроризируют Нью-Йорк. Там почти полностью заблокирован метрополитен и наземный транспорт. До 20 поездов на несколько часов застряли из-за подтопления. Спасателям пришлось выводить людей со станций подземки.

Многие рейсы в в аэропорту Кеннеди пришлось отменить. Из-за бурные рек, текущих по улицам города, граждан просят не пользоваться автомобилями и без надобности не выходить из дома.

В Нью-Йорке ввели чрезвычайное положение. Там погибли по меньшей мере пятнадцать человек. Это те люди, которые жили на нулевом или первом этажах домов или были заблокированы в своих автомобилях.

Больше всего погибших в штате Нью-Джерси. Там жертвами урагана стали 23 человека. В основном, они были заложниками транспорта и не смогли из него выбраться. Еще несколько десятков человек пропали без вести.

В Нью-Джерси также ввели режим чрезвычайной ситуации. Именно в этом штате больше всего обесточенных домов.

В сопровождении сильного дождя и торнадо "Ида" пронеслась по штатам Луизиана, Вирджиния и Мэриленд. Ураган вырывал деревья с корнями и кидал их на дорогу. Без электричества остались миллионы людей.

Однако есть и те, кто в разрушительном ударе "Иди" пытался найти позитив. В Нью-Йорке мужчина взял кальян, надувной матрас и пошел плавать в открытое уличное море.

"Ида" пришла в США с побережья Мексиканского залива 29 августа. Стихию назвали самым мощным ураганом в США за последние полтора десятилетия. Он уступает по силе только "Катрине". Этот ураган в 2005 году нанес колоссальный ущерб Луизиане.

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