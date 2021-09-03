закрыть
3 сентября 2021, пятница, 13:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Режим своими действиями создает новые риски для белорусской экономики

  • 3.09.2021, 13:12
  • 1,084
Режим своими действиями создает новые риски для белорусской экономики

Статистические данные при этом скрываются.

В последнее время белорусский режим засекретил для широкой общественности некоторые статистические данные.

В частности, как пишет dw.com, это касается информации о смертности (ее в открытых источниках нет с июня 2020 года, то есть практически всю пандемию коронавируса), а также оборота некоторых экспортных товаров (минеральных и химических продуктов, пластмассах и резине, транспортных средствах и самолетах, а также машинах и механизмах. Именно эти товары попали под санкции Европейского Союза).

Говоря о причинах таких действий властей, директор Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра BEROC Катерина Борнукова отмечает, что это в основном связано с госидеологией, ведь засекреченные данные — самые критические в идеологическом плане.

«Данные по безработице не публикуют, потому что официально ее в стране нет, государство считает, что работу можно найти всегда. Цифры смертности — госпропаганда говорит, что пандемии у нас нет, ну или серьезного эффекта она не имеет. Хотя сливы некоторых данных намекают, что цифры смертности Минздрава отличаются в 15 раз», — поясняет эксперт.

Касательно сокрытия данных о товарах под санкциями, тут, с одной стороны, не хочется показывать, что они наносят ущерб, ведь чиновники говорят, якобы санкции делают нас сильнее. С другой стороны, есть соображения, что власти не хотят показывать, что эти санкции можно как-то обойти, — говорит Борнукова.

Однако в целом политику скрытности в отношении важной информации она оценивает негативно, ведь данные помогают принимать рациональные решения.

Люди начинают лучше понимать, что происходит в экономике, бизнес оценивает, упадет завтра покупательская способность белорусов или нет, инвестировать или нет. Неопределенность создает новые риски, а большие риски — это меньше инвестиций и медленное развитие.

А некоторые данные, по мнение экономиста, могли бы вообще иметь решающее значение для общества.

«Данные о смертности могли реально повлиять на восприятие пандемии, возможно кого-то это убедило бы носить маски и прививаться. А то, с одной стороны, мы говорим, что пандемии нет и данные не публикуем, а потом удивляемся, почему люди не стоят в очередях на вакцинацию», — резюмировала Борнукова.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Зачем Шейман сбрил усы?
Зачем Шейман сбрил усы? Артем Черников
На арбузном фронте без перемен
На арбузном фронте без перемен Владимир Халип
Школа для Лукашенко
Школа для Лукашенко Ирина Халип
Все зависит только от нас
Все зависит только от нас Телеграм-канал «БОР»