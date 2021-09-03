Топливо в Беларуси настолько дорого, что его воруют прямо во время заправки? 7 3.09.2021, 13:49

16,956

Видеофакт с белорусской АЗС.

В новостной ленте АЗС чаще всего мелькают по двум поводам: очередное подорожание топлива и очередной сорванный пистолет со шланга. Но о кражах топлива, да еще среди белого дня — таких новостей мы не припомним, пишет «Онлайнер».

На видео, опубликованном каналом @001.by, мужчина в красной рубашке стоит возле Opel Vectra. Затем резко хватает пистолет, вынимает его из бака и вставляет в канистру. Несколько секунд — пистолет возвращается в бак, а мужчина, озираясь, уходит. А следом за ним бежит девушка, вышедшая из здания АЗС. Можно предположить, что это хозяйка Opel, а мужчина в красной рубашке просто заправил часть оплаченного ею топлива в канистру и поспешил ретироваться.

«Это до чего нужно докатиться? Четыре литра топлива отжимать у девушки, — пишет в комментарии автор канала. — Когда подбежала хозяйка машины, сразу не отдавал топливо, забрать помог мужчина с соседней колонки».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».