В Казахстане рабочие объявили забастовку 3.09.2021, 13:53

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Остановлена работа крупного соледобывающего завода «Аралтуз».

В Кызылординской области Казахстана сотни рабочих соледобывающего завода "Аралтуз" с 1 сентября приостановили работу. Они требуют повышения зарплат, передает казахское бюро "Радио Свобода".

По информации бастующих, в последний раз компания повышала им зарплату в 2014 году. Сейчас заработок рабочих составляет в среднем 48 тысяч тенге (около $110). К зарплате применяется надбавочный коэффициент 1,5 за проживание в экологически неблагополучных условиях: регион Аральского моря является зоной экологического бедствия.

"Наши требования мирные. Пусть нам увеличат зарплату до 100 тысяч тенге (около $235)", – говорит сотрудник "Аралтуза" Акылжан Кылбаев.

По словам его коллеги Бауыржана Сарсенбекова, месяц назад рабочие подали руководству завода письмо с просьбой повысить зарплаты. Председатель профсоюзного комитета акционерного общества "Аралтуз" Толеген Жайназаров подтвердил, что обращался к менеджменту предприятия, но "оно не дало однозначного ответа".

Компания "Аралтуз" – крупнейшее предприятие в Казахстане в области добычи и переработки соли. По данным компании, она производит около 450 тысяч тонн соли в год, 75% продукции экспортируется в Россию, Кыргызстан, Узбекистан и Украину. На предприятии работает более 1200 человек.

На сайте компании говорится, что "с 1 марта 2021 года производственному персоналу завода АО "Аралтуз" будет произведено повышение зарплаты в среднем на 10 процентов".

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