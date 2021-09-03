Миллиардер Михельсон призвал как можно скорее продать российский газ за рубеж 7 3.09.2021, 14:01

3,656

Леонид Михельсон

Фото: Ведомости

Скоро он станет никому не нужен.

Природный газ может оказаться не востребован уже в 2030-2035 годах из-за энергоперехода, поэтому его нужно реализовывать уже сейчас.

Об этом, как сообщает ТАСС, заявил в кулуарах Восточного экономического форума глава «Новатэка» Леонид Михельсон - один из богатейших миллиардов России, состояние которого Forbes оценивает в 24,9 млрд долларов (5-е место в стране).

«Энергопереход когда-нибудь случится. Мы прогнозируем, что в 2030-2035 годах еще можно будет подписывать долгосрочные договора. Потом газ не востребован будет. Надо монетизировать сейчас», - сказал Михельсон.

По словам главы «Новатэка», эта ситуация вынуждает спешить с монетизацией в том числе Тамбейской группы месторождений, развитием которого в занимается совместное предприятие «Газпрома» и «Русгаздобычи». Оно будет создано на паритетной основе до конца 2021 года, а промышленная добыча газа начнется в 2026 году.

Газ с него пойдет либо по магистральному газопроводу Бованенково - Ухта, либо через южную линейку газопроводов на газоперерабатывающий комплекс в Усть-Луге.

Изначально на это месторождение претендовал «Новатэк» для своих СПГ-проектов.

По данным Счетной палаты, на Россию приходится 20% мировых запасов газа. Общая стоимость этих недр оценивается в 9,1 триллиона долларов, или 6 годовых ВВП страны.

Текущих газовых запасов, по оценке СП, хватит примерно на 50 лет добычи. Впрочем, обеспеченность запасами «сухого газа» - то есть практически чистого метана, не содержащего примесей тяжелых гомологов, - «существенно ниже», предупреждает ведомство.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».