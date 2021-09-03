Зеленский пожелал Беларуси стать свободной и демократической, как Украина, не проходя ее путь 1 3.09.2021, 14:18

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Владимир Зеленский

Президент Украины ответил на вопросы студентов и преподавателей после выступления в Стэнфордском университете.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил пожелание Беларуси стать свободной и демократической страной, как Украина, а белорусам – выжить. Об этом он сказал, отвечая на вопросы студентов и преподавателей после выступления в Стэнфордском университете в Калифорнии. Видео опубликовал телеканал "Дом" в YouTube.

Президент отметил, что у украинского и белорусского народов общая история и они друг друга понимают.

"Мы понимаем, что происходит у вас, точно так же происходило и у нас. Я желаю вам [Беларуси] результата – того самого, который получила Украина – она вольная, демократическая и очень свободная... Я вам этого желаю – выжить. И это будет ваш народ, ваша вера, ваш язык, ваша жизнь, искусство – сильнее, чем любое правительство. А правительств вечных не бывает. Пусть живет Беларусь", – сказал Зеленский.

При этом он подчеркнул, что не желает Беларуси проходить тот путь, который прошла Украина и в котором многие люди потеряли жизни в борьбе за свободу своего народа и страны.

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