Названы три простых напитка, укрепляющих иммунную систему 3.09.2021, 14:30

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Они особенно полезны осенью.

Осенью особенно важна сильная иммунная система – для ее укрепления, предотвращения боли в горле, кашля и насморка специалисты рекомендуют употреблять вкусные и простые в изготовлении напитки. Вот три из них – с имбирем, лимонная вода, «золотое» молоко.

В условиях второй волны коронавируса, обрушившейся на мир, стало особенно важным иметь хорошо функционирующую иммунную систему. На страницах журнала Fit for Fun (Германия) эксперты рассказали о самых полезных осенью простых напитках, эффективно укрепляющих организм, защищающих от неприятных респираторных симптомов – дискомфорта в горле, кашля, насморка, других, пишет healthinfo.ua.

Напитки с имбирем. Благодаря содержанию железа, магния, натрия, кальция имбирь проявляет противовоспалительное действие, борется с первыми признаками простуды. Другие его компоненты, калий, фосфор, витамин С, делают иммунную систему более устойчивой.

«Имбирные напитки способствуют обмену веществ и сжиганию жира, поддерживают защитную функцию организма в ветреные и дождливые осенние дни», - констатируют специалисты.

Самыми полезными они считают так называемые «имбирные шоты», содержащие имбирный сок холодного отжима – в отличие от горячего питья он лучше сохраняет все важные витамины. Чтобы их приготовить, смешиваются лимонный сок, свежий имбирный сок, немного фруктового сиропа (агавы, ананаса и др.).

Лимонная вода с медом и корицей. Сок лимонов содержит много витамина С, мед обладает противовоспалительными свойствами, корица – антибактериальными. Напиток, приготовленный из всех трех ингредиентов, смешанных с водой эксперты называют эффективным жидким оружием с набегающей волной инфекционных заболеваний.

«Мед, растворенный в теплой воде, лучше всего пить утром с небольшим количеством лимонного сока и добавлением четверти чайной ложки корицы», - назвали эксперты самый полезный осенью вариант лимонной воды.

По их словам, такая смесь укрепляет защитные силы организма, служит профилактикой простуды, стимулирует обмен веществ, поддерживает стабильный уровень сахара в крови.

«Золотое» молоко. Рецепт изготовления напитка уходит корнями в традиции индийской Аюрведы – он готовится с использованием куркумы. Ее главный активный ингредиент – куркумин – оказывает очищающее и бодрящее действие на организм, помогает бороться с размножением раковых клеток, подавляет воспаление, стимулирует пищеварение.

Чтобы получить один из самых полезных напитков, укрепляющих иммунитет осенью, смешайте согретое молоко с куркумой, черным перцем (он усиливает целебное действие куркумы), мед. Также можно добавить кокосовое масло.

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