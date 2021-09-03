Уволился прокурор Гродненской области 9 3.09.2021, 14:40

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Виктор Корзун

Он пробыл на должности почти пять лет.

Издание «Наша Нива» сообщило, что уволился прокурор Гродненской области. Виктор Корзун почти пять лет был прокурором Гродненской области, куда пришел из Генпрокуратуры, где возглавлял управление по надзору за приговорами по уголовным делам. Коллеги описывают его как «до мозга костей человека системы».

В 2020-м он пресекал любые попытки считанных честных прокуроров возбудить дела и за фальсификацию выборов и другие преступления режима.

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