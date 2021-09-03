Как белорусу открыть ИП в Европе 3.09.2021, 14:56

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На примере Польши и Чехии.

В ЕС процедура открытия ИП не самая сложная, а некоторые соседи уже придумали несколько программ для упрощенной регистрации ИП для IT-компаний, пишет myfin.by.

Какие документы нужно собрать и сколько времени займет процедура? Разбираемся на примере Польши и Чехии.

Как открыть ИП в Польше

Jednoosobowa działalność gospodarcza (Единоличная предпринимательская деятельность) – это аналог ИП в Беларуси. Открыть его может не каждый иностранец и, к сожалению, не по всем видам деятельности. На особом статусе ― животноводство, сельское хозяйство, страхование, оказание услуг в области спорта (клубы), банковская деятельность, профсоюзы.

Документы:

- паспорт.

- основание для регистрации (карта поляка / ПМЖ в Польше, карта резидента ЕС, ВНЖ, гражданство ЕС, статус беженца, брак с гражданином Польши при условии, что проживаете в стране, участие в программе Poland.Business Harbour).

- подтверждение адреса регистрации.

- заполненное заявление.

Шаг первый. Получить PESEL и доверенный профиль ePUAP или электронную подпись

PESEL – аналог индивидуального номера налогоплательщика. Его может получить любой иностранец, проживающий больше 30 дней в Польше в муниципалитете по месту работы или проживания.

Сразу после этого необходимо податься на регистрацию профиля ePUAP, выбрать точку для получения индикатора можно здесь с паспортом. Без этого подать заявление онлайн невозможно. Кстати, альтернатива – получить электронную подпись, но эта процедура платная.

Шаг второй. Заполнить заявление и зарегистрироваться

Подать заявку можно онлайн или в муниципалитете организации CEIDG (Центральный реестр информации о хозяйственной деятельности). В интернете много подробных инструкций по заполнению заявления. Главное – в самой анкете указать, что хотите автоматически подать документы в ZUS, тогда после вынесения решения вас сразу же занесут в реестр (обычно не дольше дня).

Шаг третий. Определиться с налогами

Тип налогообложения вы выбираете сами. На общих условиях – 18% на прибыль до 85 528 злотых в год (за превышение насчитают 15 395,04 злотых, а к ним прибавят еще 32% от суммы превышения). Можно выбрать фиксированную ставку 19% независимо от дохода.

Наиболее выгодный вариант – упрощенная система с фиксированной ставкой 3, 5.5, 8.5, 17 или 20% в зависимости от типа деятельности.

Кстати, если планируете работать с фирмами в ЕС, понадобится еще заполнять заявление на уплату VAT.

Вести бухгалтерию можно самостоятельно, но учтите, что декларацию нужно подавать на польском.

Как открыть ИП в Чехии

Открыть ИП в Чехии легко, если у вас на руках уже есть ВНЖ или разрешение на работу в этой стране. Документы подают в одном окне, иметь уставной капитал не обязательно, а налоговую отчетность после регистрации можно вести самостоятельно. Из плюсов: сразу после открытия ИП можно подаваться на ПМЖ по упрощенной системе.

Документы:

заявление о регистрации.

справка о несудимости из Беларуси.

документ с регистрацией места, где будете работать.

квитанция об уплате госпошлины (примерно 117 BYN).

нотариальный перевод всех документов.

Шаг первый. Подача заявления и получение свидетельства

Подать заявление можно только лично. Вы готовите все документы из списка, на месте оплачиваете пошлину и в течение семи дней получаете решение. Вместе с ним вам выдают и регистрационный номер.

При подаче можно зарегистрировать лицензию на предпринимательскую деятельность (их может быть несколько, но не менее одной).

Шаг второй. Регистрация в налоговом органе и управлении социального обеспечения

Обычно в момент подачи заявления, специалисты говорят о том, будут ли автоматически передавать данные в налоговую. Если такого не предусмотрено, в течение 30 дней после уведомления нужно будет приехать в отделение налоговой и зарегистрировать свое ИП – на месте вам присвоят и индивидуальный номер налогоплательщика.

То же самое касается и управления соц.обеспечения. Вас могут внести туда автоматически, но возможно, придется ехать повторно в одно из отделений.

А что с налогами?

Подача налоговой декларации происходит каждый год до 31 марта. Каждый месяц нужно оплачивать отчисления в управление социального страхования (примерно 300 BYN).

Свидетельство ИП выдается не бессрочно, его нужно продлевать в зависимости от срока действия.

Стандартная система уплаты налогов – 15% от прибыли. Имущество, используемое для развития бизнеса, налогом не облагается, а еще вы можете постоянно расширять список лицензий по видам деятельности, которым занимаетесь.

Преимущества и недостатки

Открыть ИП в ЕС ― это хороший шанс в быстрее получить разрешительные документы на проживание и обеспечить себе солидную старость с европейской пенсией. Но даже несмотря на упрощенную систему регистрации, следует внимательно читать условия.

Так, в Польше и в Чехии предприниматель отвечает всем своим имуществом по обязательствам ИП. В Чехии могут возникнуть трудности с получением медицинской страховки, а в Польше имеют право отказать в открытии ИП по своему усмотрению.

В любом случае, для прохождения регистрации вас не обяжут пользоваться услугами специалистов и хотя бы на этом можно хорошо сэкономить.

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